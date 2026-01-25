Műsorújság
Egy mozgássérült házaspárhoz került a Jónak lenni jó! kampányában elkelt Fradi-ereklye

Szerző: hirado.hu
Forrás: M4
2026.01.25. 19:07

Egy mozgássérült házaspárhoz került az az aláírt Európa-liga meccslabda, amelyet a Ferencváros labdarúgócsapata ajánlott fel a tavalyi Jónak lenni jó kampányban.

A különleges ereklyét Kubatov Gábor, az FTC elnöke és Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője adta át a vasárnapi Ferencváros-Győr labdarúgómérkőzés előtt Dani Lajosnak és feleségének.

A labdát a férj testvére vásárolta meg, mert a házaspár kedvenc csapata a Ferencváros. A zöld-fehérek a labdával több mérkőzést is játszottak az Európa-ligában.

A Jónak lenni jó kampány4 keretében több mint 440 millió forint gyűlt össze december 21-ig a KEGYES Alapítvány részére, amely évek óta támogatja a háború sújtotta Kárpátalja legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyermekeit és családjait.

A közmédia határokon átívelő, világsztárokat is adakozásra hívó, nagy múltú karitatív akciójának köszönhetően egy olyan menedékotthon jöhet létre, amely árva és félárva gyermekeknek, valamint rászoruló családoknak nyújthat újrakezdési lehetőséget. A jótékonysági akció során mintegy 264 ezer hívás érkezett az adományvonalra. A kezdeményezést számos hazai és nemzetközi közszereplő támogatta.

Kiemelt kép: MTVA

 

