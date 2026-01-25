Drogot is rendelhettek a vendégek egy debreceni étteremben –VIDEÓ

Lakatot tett a Debrecen egyik forgalmas vendéglátóhelyére rendőrség a napokban. Az étterem bejáratánál elhelyezett kiírásból kiderül, hogy a létesítményben drogkereskedelem is folyt.

A hatóság gyanúja szerint a bezárt debreceni étteremben a vendégek drogot fogyasztottak, illetve kábítószer átadására is sor került. A nyomozók egy nyíregyházi kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás során jutottak el a vendéglátóegységhez – írja a Bors.

A police.hu beszámolójából kiderül, hogy az étterem üzemeltetése ahhoz a 35 éves férfihoz köthető, aki korábban Nyíregyházán is működtetett egy vendéglátóhelyet. Ezt szintén bezáratta a hatóság, amely január 21-én döntött közigazgatási eljárásban a debreceni üzlet bezárásáról.

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy

a rendőrség egy tavaly novemberi jogszabályváltozás miatt zárhatja be a drogkereskedelemben érintett szórakozóhelyeket, üzleteket, éttermeket.

Erre Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint azért volt szükség, hogy az őrizetből vagy a börtönből kiszabaduló dílerek ne tudják ott folytatni, ahol abbahagyták a büntetés megkezdése előtt. Emiatt a hatóság lefoglalhat minden olyan vagyontárgyat, így ingatlant és gépjárművet is, amelyet az adott kereskedő a kábítószer terjesztésére használt.

Január elején egy kazincbarcikai kisállat-kereskedést, valamint egy dorogi éttermet zárt be a hatóság, ugyanis marihuánát, kristályt és kokaint lehetett kapni az üzletekben.

