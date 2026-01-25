Akár 50 ezer forint bírságra is számíthat, aki a Balaton jegére merészkedik

Vasárnaptól tilos a Balaton jegére lépni, mivel a felmelegedés miatt elvékonyodott és kásássá vált a tó felülete. A szakértők és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a parton maradásra figyelmeztetnek, ugyanis az elmúlt napokban számos baleset történt a jég beszakadása miatt. A szabályt megszegők nemcsak az életüket kockáztatják, de ötezertől ötvenezer forintig terjedő bírságra is számíthatnak.

Vasárnaptól a Balaton teljes területén tilos a jégre lépni – jelentette be a Balaton Televízió. A tilalom oka a felmelegedés, amely miatt a jégréteg elvékonyodik és kásássá válik. A szakértők szerint már nincs olyan rész a tavon, ahol biztonságosan lehetne közlekedni a jégen. A rianás közelébe szintén nem ajánlott menni, mert ott különösen törékeny a jég.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szintén arra kéri az embereket, hogy legyenek körültekintőek, ugyanis az elmúlt napokban számos baleset történt a jég beszakadása miatt.

A szabályt megszegők nemcsak az életüket kockáztatják, de ötezertől ötvenezer forintig terjedő bírságra is számíthatnak.

A szakértők szerint a természetes vizek jege már nem biztonságos, és a változékony időjárás miatt a helyzet gyorsan kiszámíthatatlanná válhat. A biztonságos választás mindenki számára a parton maradás. Az Operatív Törzs már szombaton figyelmeztetést adott ki arról, hogy az enyhülő időjárás miatt életveszélyessé vált a jégen tartózkodás. Kiemelték, hogy amennyiben a jég beszakadna, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Ha pedig a környezetükben esik valaki a jeges vízbe, azonnal a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

Kiemelt kép: Emberek a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)