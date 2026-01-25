A Tisza győzelmével megváltozhat a kapcsolat Ukrajnával – nyilatkozta Magyar Péter kémkedésért kiutasított barátja

Tseber Roland szerint egy magyar politikai párt bírósági úton támadhatja meg a választások lebonyolítását, ami akár a hivatalos eredmények kihirdetését is meghiúsíthatja. A kémkedés miatt Magyarországról kiutasított férfi a Tisza Párt és Magyar Péter szerepére is kitért.

Tseber Roland szerint „valamelyik” párt bíróságon támadja meg az április 12-én tartott országgyűlési választásokat, ezzel megakadályozva a hivatalos eredmények kihirdetését – írja a Mandiner. „Természetesen a Tisza Párt vezet. Mondhatjuk úgy, hogy vannak remények arra, hogy idén Magyarországon történelmi változások mennek végbe, és megváltozik a hatalom” – fogalmazott az ukrán NV rádiócsatornának adott interjúban Tseber Roland.

A kémkedés miatt Magyarországról kiutasított ukrán–magyar kettős állampolgárságú férfi azt is elmondta: „amikor Orbán Viktor Donald Trumphoz repül az Amerikai Egyesült Államokba, egyértelműen egy oroszbarát narratívát játszik, és Ukrajna ellen irányul. Ami Magyar Pétert illeti, ő – mondjuk úgy – magyar érdekeket képviselő politikus, egyben európai és nyugati orientációjú politikus. Ezért győzelme esetén természetesen változhat a helyzet Ukrajnával való kapcsolatok tekintetében.”

Hozzátette, hogy nem szeretne saját következtetéseket levonni, mivel mindez visszakerül a magyar nyilvánosságba, ahol kijelentéseit kiragadhatják a kontextusból, illetve felhasználhatják Magyar Péterrel szemben.

„Tudomásom szerint – és ezt talán eddig még senki nem mondta ki nyilvánosan, de most elmondom – az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el. A magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését”

– emelte ki Tseber Roland.

Az ukrán–magyar kettős állampolgárságú férfi a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Tseber Roland Ivanovics ellen tavaly rendeltek el beutazási és tartózkodási tilalmat a magyar hatóságok. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a magyar szolgálatok adataira hivatkozva közölte, hogy Tseber Roland az ukrán titkosszolgálat illegális ügynöke.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Tseber Roland (Kép forrása: Instagram)