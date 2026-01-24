Véget ért a központi középfokú írásbeli felvételi, több mint 70 ezer diák vizsgázott

Január 24-én több mint 70 ezer diák írt központi középfokú felvételit magyar nyelvből és matematikából. A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül lehet megtekinteni, az iskolának erre egy munkanapot, azaz nyolc órát kell biztosítania.

Január 24-én délelőtt 10 órától mintegy 70 ezer diák kezdte meg a központi felvételi vizsgát magyar nyelvből és matematikából – írja az Eduline. Az idei vizsgasor tantárgyanként 50 pontos, tíz-tíz feladatból áll, melyet a felvételizőknek 45 perc alatt kell megoldaniuk.

A jelentkezők közül több mint 52 ezren a 9. évfolyamra, 11 ezren hat évfolyamos gimnáziumba, míg 6400-an a nyolc évfolyamos képzésre adták be jelentkezésüket. Az Eduline beszámolója szerint a nyolcadikosok matematika feladatában a térgeometria és a grafikonok szerepeltek, irodalomból pedig a feliratos filmek mellett vagy ellen kellett érvelniük a diákoknak. A portál szerint a tanulók többsége kifejezetten nehéznek tartotta az idei matematika feladatsort.

A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül lehet megtekinteni, az iskolának erre egy munkanapot, azaz nyolc órát kell biztosítania. Sok intézmény már szombat délutánra el tudja készíteni a javítást.

„A javítókulcsokat délután egy órakor adjuk át az iskoláknak, ők akkor kezdhetik meg a javítást, és vannak olyan iskolák, akik már szombat délután ki is javítják az összes dolgozatot” – mondta az Inforádiónak Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok főosztályának vezetője.

A központi írásbeli felvételik megtekintésének pontos helyét és dátumát az igazgató határozza meg. A diákot a megtekintésre elkísérheti a szülő, és a dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton másolatot is lehet készíteni.

Azok a tanulók, akik alapos, igazolt ok miatt nem tudtak részt venni a január 24-i írásbelin, a február 3-án lévő pótalkalmon ismételhetik meg a központi felvételi vizsgát. A hivatalos feladatlapok és megoldások az Eduline oldalán érhetők el.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)