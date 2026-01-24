Szijjártó Péter: Az ukrán kormány Tisza néven indul a magyar parlamenti választáson

„Az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza Párt nevében, így az április 12-i szavazás tétje, hogy Ukrajna vagy Magyarország” – reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter friss bejegyzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárca közlése szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a következőt írta az X-en: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. (…) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára.”

„De ez nem az, amit Putyin akar. Ő azt akarja, hogy a háború folytatódjon.

Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti.

Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi” – folytatta.

„Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága” – tette hozzá.

„Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát — egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel” – zárta üzenetét Szibiha.

Erre reagálva Szijjártó Péter azt írta, hogy

„az ukrán külügyminiszter az imént egy rendkívül kulturált bejegyzésben jelentette be, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza”.

„Azt akarják, hogy legyen vége a magyar szuverenitásnak, és hogy Magyarország menjen háborúba” – húzta alá.

„Április 12-e tétje tehát: Ukrajna vagy Magyarország”

– figyelmeztetett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. január 22-én. (Fotó: MTI/Kovács Attila)