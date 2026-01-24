Orbán Balázs: Magyarország nem sodródik a nagyhatalmak között, hanem alakítója a nemzetközi politikának

„Rendkívüli időket élünk. Talán soha nem volt még ekkora szükség stabilitásra, biztonságra és békére, mint most” – hangsúlyozta Orbán Balázs, aki közösségi oldalán összefoglalta mi minden történt egyetlen hét leforgása alatt.

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett, hogy Brüsszel bejelentette, hogy

Ukrajna 800 milliárd dolláros Jóléti Keretét döntően az európai adófizetőkre terhelné,

ráadásul Ukrajna gyorsított piaci integrációját is végrehajtaná, ami közvetlen veszélyt jelent a magyar gazdákra és a magyar családokra.

A Brüsszelből érkező támadások között említette Orbán Balázs az EU–Mercosur-megállapodást, amelyet a Bizottság elnöke a gazdák tiltakozása ellenére is aláírt.

„Magyar Péter képmutatására ismét fény derült, hiszen megpróbált a gazdák megmentőjeként feltűnni, de miután szembesítették azzal, hogy több mint egy évig be sem ment a témát tárgyaló bizottsági ülésre, és hogy brüsszeli főnökei felelősek a kialakult helyzetért, csupán arra futotta, hogy összevesszen a gazdákkal” – idézte fel a kormánypárti politikus.

„A héten bizalmatlansági szavazást tartottak Ursula von der Leyen ellen a Patrióták kezdeményezésére. A Tisza Párt bebizonyította, hogy valóban brüsszelbarát párt, amely nem tud nemet mondani a főnökeinek. A Tisza képviselői a szavazás előtt elhagyták a várost – amikor valódi döntési helyzet adódott, a magyar érdek helyett ismét Brüsszel mellé álltak” – hangsúlyozta Orbán Balázs, aki kiemelte, hogy idehaza a rendkívüli hideg miatt a kormány rezsistopot vezetett be, átvállalva a megemelkedett fűtési igény miatt jelentkező többletköltségeket, a Tisza Párt kétarcúsága azonban ismét megmutatkozott.

„Eddig humbugnak és blöffnek nevezték a rezsicsökkentést, most azonban Magyar Péter megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy érdekli őt, milyen rezsiszámlát kapnak a magyar családok” – mutatott rá Orbán Balázs, aki kiemelte, hogy az európai vezetők továbbra is háborúra készülnek.

„Orbán Viktor és Donald Trump aláírásával létrejött a Béketanács, az új világrend egyik első intézménye,

amelynek célja azoknak a háborúknak a megelőzése és lezárása, amelyekre a régi intézmények képtelenek voltak. Megerősítést nyert, hogy Magyarország többé nem csupán sodródik a nagyhatalmak által meghatározott nemzetközi térben, hanem aktív alakítója is annak” – hívta fel rá a figyelmet a kormánypárti politikus a megítélése szerint ünneplésre okot adó fejlemény kapcsán.

„Ma pedig megjelent egy újabb Bajnai-közeli ember a Tiszában: együtt ülnek egy liberális külpolitikai intézet igazgatóságában Bajnaival. Nemzetközi téren is „be van kötve”: Alex Sorossal együtt tagja az Európai Külkapcsolatok Tanácsának. Nem véletlen, hogy nagy kritikusa a keleti nyitásnak és annak, hogy Magyarország hozzáfér az olcsó orosz energiához. Újabb önleleplező igazolás” – utalt Orbán Anita személyére.

„Rendkívüli időket élünk. Talán soha nem volt még ekkora szükség stabilitásra, biztonságra és békére, mint most. Ahhoz, hogy ezt elérjük, Magyarországnak tapasztalt és erős vezetésre van szüksége” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)