Kihúzták az ötös lottót, huszonnégy szerencsés nyert milliókat

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.24. 21:15

Belföld

| Szerző: hirado.hu
Kihúzták az ötös lottó és a Joker nyerőszámait szombat este. A sorsoláskor ezúttal nem volt öttalálatos szelvény nem volt.4 találatos szelvény 23 darab volt, nyereményük egyenként 2 586 385 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

29 (huszonkilenc)

75 (hetvenöt)

80 (nyolcvan)

83 (nyolcvanhárom)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 586 385 forint;

3 találatos szelvény 1614 darab, nyereményük egyenként 38 795 forint;

2 találatos szelvény 59 740 darab, nyereményük egyenként 3930 forint.

Joker: 642362

1 darab Joker volt, nyereménye 39 646 240 forint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton )

