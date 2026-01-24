Kihúzták az ötös lottót, huszonnégy szerencsés nyert milliókat

Kihúzták az ötös lottó és a Joker nyerőszámait szombat este. A sorsoláskor ezúttal nem volt öttalálatos szelvény nem volt.4 találatos szelvény 23 darab volt, nyereményük egyenként 2 586 385 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 29 (huszonkilenc) 75 (hetvenöt) 80 (nyolcvan) 83 (nyolcvanhárom) 88 (nyolcvannyolc) Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 586 385 forint; 3 találatos szelvény 1614 darab, nyereményük egyenként 38 795 forint; 2 találatos szelvény 59 740 darab, nyereményük egyenként 3930 forint. Joker: 642362 1 darab Joker volt, nyereménye 39 646 240 forint.