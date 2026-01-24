Kihúzták az ötös lottót, huszonnégy szerencsés nyert milliókat

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
29 (huszonkilenc)
75 (hetvenöt)
80 (nyolcvan)
83 (nyolcvanhárom)
88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 586 385 forint;
3 találatos szelvény 1614 darab, nyereményük egyenként 38 795 forint;
2 találatos szelvény 59 740 darab, nyereményük egyenként 3930 forint.
Joker: 642362
1 darab Joker volt, nyereménye 39 646 240 forint.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton )