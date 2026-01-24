Félelmetes felvételek: így mentik ki a jeges tó fogságából az embereket a balatoni tűzoltók

Rengeteg munkát adnak a tűzoltóknak az olvadó jégre merészkedők, több Balaton-parti településen kellett embert menteni a tóból pénteken, a zagyva pedig egy német juhászt ejtett foglyul.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy az enyhülő időjárás miatt olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni.

„Emberek és állatok is bajba kerültek tegnap a Balatonnál”

– hívta fel a figyelmet a veszélyre közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Felidézték, hogy Siófokon pénteken kora délután a parttól ötszáz méterre korcsolyázott egy 51 éves nő, amikor az egyenetlen felületen

elesett és beszakadt alatta a jég.

„Bal lába elmerült, hallotta a csont reccsenését. Hívta a tűzoltókat, akik létrát helyeztek a jégre, így tudták megközelíteni, majd mentőboardra fektették és a partra vitték. A mentők a Siófoki Kórházba vitték, ahonnan begipszelt lábbal távozott budapesti lakásába” – idézték fel a félelmetes eseménysort.

A bejegyzésből kiderül, hogy nem csak Siófokon, hanem több Balaton-parti településen is bajba kerültek az olvadó jegére merészkedő emberek. Kiemelték, hogy Fonyódon, a Panoráma strand mólójának szélétől 15-20 méterre délután két óra körül szakadt be a jég a fagyott tavon édesanyjával sétáló, 17 éves, asztmás fiú alatt.

Édesanyja ki tudta húzni a vízből a mellig elmerült fiatalt,

de a rianáson már nem mertek átmenni, segítséget kértek.

„A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták kimenteni és a partra kísérni mindkettőjüket. A fiatalembert a mentők megvizsgálták, kihűlés elleni fóliába tekerték, majd a Siófoki Kórházba szállították. A kórházban visszamelegítették, hazamehetett budapesti otthonába” – részletezték az eset körülményeit.

Hangsúlyozták, hogy nem csak embereken, hanem a bajbajutott állatokon is igyekeztek segíteni a tűzoltók. Hatvan külterületén, a Zagyva vasúti hídja mellett

egy német juhászt ejtett foglyul a jeges folyó.

„A kutya a folyó közepén volt a vízben, mellső lábaival a jégbe kapaszkodott, de kimászni már nem tudott. A tűzoltók létrával és mentőkötéllel mentették ki. Sértetlenül megúszta, az önkormányzat gondoskodott róla” – írták.

Balatonfenyvesen viszont már nem tudták megmenteni egy szerencsétlenül járt eb életét.

„A parttól ötszáz méterre egy border collie alatt szakadt be a jég. A kutya a jég alá került, a léket, ahol beszakadt már nem találta meg. A gazdája a tűzoltókat hívta, akik

feltörték a jeget és kiemelték a kutyát, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

„Első a biztonság! Vigyázzanak saját magukra, másokra!” – javasolták a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán, ahol mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy most már életveszélyes jégre lépni.

Kiemelt kép forrása: a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala