Borult, ködös idő várható, néhol ónos vagy fagyos eső is eshet

Felhős, borult, néhol ködös idő várható. Az ország több részén és több hullámban is számíthatunk záporokra, az Északi-középhegységben gyenge ónos vagy fagyott eső sem kizárt.

Nagyobbrészt erősen felhős vagy borult, elsősorban a Dunántúlon többfelé párás, néhol ködös idő várható, de kezdetben az ország déli felén, az éjszaka második felében átmenetileg nagyobb területen lehetnek hosszabb szakadozások. Délnyugat felől több csapadéktömb is érkezik, amelyekből

többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra,

emellett szombaton este a Fertő környékén, az éjszaka folyamán pedig

az Északi-középhegységben gyenge ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél. Vasárnap már nagyobb területen erőre kap a légmozgás: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, ennél hidegebb az északkeleti fagyzugokban lehet néhol vékonyabb felhőzet esetén.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 2 és 8 fok között alakul,

azonban a déli, délkeleti vidékeken néhol 10 fok fölé is felmelegedhet a levegő.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk északkeleti harmada fölött változatlanul egy hatalmas kiterjedésű, masszív magasnyomás terül el, amelyet nagyon hideg levegő tölt ki. Ennek köszönhetően Skandináviában, a Kelet-európai-síkságon és a Germán-Lengyel-alföldön tartja magát a kemény tél egész napos faggyal, többfelé zord éjszakai hőmérsékletekkel. Főként az anticiklon peremterületeit nagy területen összefüggő rétegfelhőzet borítja.

Ezzel szemben a Nyugat-Európa fölött örvénylő többközéppontú ciklon a szárazföld nyugati és déli országai mellett most már Közép-Európa fölé is egyre enyhébb, nedves levegőt szállít:

többfelé fordul elő csapadék, zömmel már eső.

A Kárpát-medence is a többközéppontú ciklon előoldalán helyezkedik el, hatására a következő 36 órában nagy területen jelentős enyhülés következik be, miközben több csapadékrendszer is érkezik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)