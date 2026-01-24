A béke fontosságát hangoztatták a DPK gyűlésén Kaposváron

A béke, az identitás, az elmúlt másfél évtized kormányzati eredményei és azok megőrzésének fontosságát hangoztatták, valamint egy esetleges háború következményeire hívták fel a figyelmet a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésének szónokai Kaposváron szombaton.

Az esemény az István a király rockopera Szállj fel, szabad madár! című dalával kezdődött, amelyet a Megasztár-győztes Gudics Máté adott elő. Rákay Philip producer, DPK-nagykövet felidézte: az egy héttel ezelőtti miskolci DPK-gyűlés óta Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke barátként invitálta a Béketanácsba Orbán Viktort, „ehhez képest Tisza Peti kapott néhány parasztlengőt a magyar gazdáktól Strasbourgban”.

Kapitány Istvánról, a Tisza Párt gazdasági szakértőjéről azt mondta, a magát a magyar Jockey Ewingként bemutató egykori globális nagyvállalati vezető egy „Impexes komcsi” volt, akit ki lehet tüntetni, de „kormányrúdhoz engedni mégsem kellene”, mert miután az elmúlt 16 évben az Orbán-kormányok visszavásárolták az elkótyavetyélt stratégiai állami vagyon jelentős részét,

„nem engedjük vissza a hatalomba a globalista bábkormányokat,

a nemzetközi nagytőkések ügynökeit, a Bajnai-rajongókat”.

„Hetvennyolc nap van hátra a választásokig, ha április 12-én ti, somogyiak, kaposváriak velünk lesztek, ígérem, hetvennyolc nap múlva elsüllyesztjük a Tiszanikot Kapitányostól, Magyar Péterestől együtt” – fogalmazott Rákay Philip.

Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere azt mondta, „a jövő nem alakul magától, a jövőt alakítani kell”. Emlékszik, milyen az, amikor az ország letér a magyar útról, és a baloldal kezei közé kerül a szekere – fogalmazott.

„Jobboldali kormányok alatt építünk, a baloldaliak alatt védekezünk, és néha annak is örülünk, ha túléljük”.

„Baloldali kormányok alatt ha pénz kellett, elvették az emberektől, az önkormányzatoktól, a családoktól, a munkáltatóktól, eladtak mindent, amit lehet, gázt, villanyt jövőt”. Az emberek elszegényedtek, nőtt a munkanélküliség, az ország eladósodott, s közben „mi fizettük Európában a legtöbbet a gázért és az áramért” – sorolta.

Úgy folytatta: ezzel szemben a jobboldali kormányok alatt segély helyett munkát adtak, nőtt a bér, a családtámogatások összege, bevezették a rezsicsökkentést, világraszóló adómentességet kaptak az édesanyák, visszaadták a 13., 14. havi nyugdíjat. Modern városok és Modern falu program indult, Kaposváron az elmúlt 100 év legnagyobb fejlesztési programja valósult meg.

„Most ismét döntések előtt állunk. Háború lesz vagy béke, bevándorlóország vagy magyar ország, további fejlődés vagy megszorítás?” – tette fel a kérdést. Azt mondta, hogy

az „európai baloldal új magyar pártja”, a Tisza Párt ugyanazt kínálja, amit az elődei: adóemelést, megszorítást.

Rámutatott, ahol Brüsszelt támogató kormány van, ott elveszik a pénzt a saját polgáraiktól, megnyirbálják a támogatásokat azért, hogy az ukrajnai háborút finanszírozzák belőle. „Ez az, amit nem akarunk” – jelentette ki.

Kelei Zita, a Fidesz-KDNP dél-somogyi országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt, a világ ma nem békés, a szomszédban háború zajlik, Európát évtizedek óta nem tapasztalt bizonytalanság járja át, ezért nem mindegy, kik hoznak döntéseket, és milyen irányba vezetik az országot. Biztos kézre,

olyan vezetésre van szükség, amely nem sodródik és nem fél nemzetközi ellenszélben sem a magyar érdeket képviselni.

Hangsúlyozta: a biztos választás a béke, a biztonság és a megmaradás útja, ez ma Magyarországon a Fidesz és Orbán Viktor. Witzmann Mihály, a Fidesz-KDNP Somogy 4. számú, Siófok és körzetének országgyűlési képviselőjelöltje arra figyelmeztetett, hogy a béke nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági kérdés is, árnyéka rombolja a turizmust, és ott is pusztít, ahol az élet alapjai megszületnek: a földeken, a vidéki gazdaságokban.

„A somogyi gazdák nem háborút akarnak, hanem vetni, aratni tervezni, és ha tönkremennek, veszélybe kerül az élelmiszer-önrendelkezésünk, éppen ezért a gazdák mellett kiállni kötelesség és közös érdek is” – tette hozzá.

Jelezte, vannak ugyanakkor olyanok, akik csak a választások után kívánnak a valódi terveikről beszélni, közben együtt szavaznak a háborút és a migrációt támogatókkal Brüsszelben. „Ők azok, akik a baloldali megszorítások politikáját, a brüsszeli birodalmi érdekek kiszolgálását és a szuverenitásunkról való lemondást képviselik. Ez kockára teszi Somogyot, a Balatont és minden magyar megélhetését, ezt nem engedhetjük meg” – hangoztatta.

Móring József Attila, a Fidesz-KDNP Somogy 3. számú, Marcali központú körzetének képviselőjelöltje annak a véleményének adott hangot, hogy az ország békéje mellett identitásunk, keresztény értékeink is veszélyben vannak, ilyen a család tisztelete, az emberi élet védelme, az egymás iránti felelősség, és a béke keresése a háború helyett. „Ma ezt az örökséget két súlyos veszély fenyegeti, a háború és a migráció” – fogalmazott.

Azt mondta, ma a legnagyobb felelősség az, hogy megőrizzük a békét, megvédjük a családokat, és biztos jövőt adjunk a gyerekeinknek. Ez csak akkor lehetséges, ha határozottan kiállunk keresztény értékeink mellett, a béke mellett. „Mutassuk meg április 12-én, elegen vagyunk, és az erő velünk van” – szólított fel.

Gelencsér Attila, a Fidesz–KDNP Somogy 1. számú, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselőjelöltje utalva arra, hogy 1458-ban ezen a napon választották királlyá Hunyadi Mátyást, arra szólított fel, „merítsünk erőt a nagy királyból, közösen tegyük mi is naggyá Magyarországot”.

Kiemelte: áprilisban nem képviselőket, hanem sorsot választunk magunknak. Rendkívül fontos, hogy mindenki tudja: „ha nyerünk Kaposváron, nyerünk az országban, és ha nyerünk az országban, megvédjük Európát is” – hangoztatta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)