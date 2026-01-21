Orbán Viktor: Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk, ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés

A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk – erről közölt bejegyzést szerda reggel közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök korábban arról is írt közösségi oldalán: „ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára”.

Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök azt is írta, hogy „ez a mai kormányülés legfontosabb feladata”. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárban, majd hozzátette:

„ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz”.

A miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében szintén a rezsicsökkentés jelentőségéről írt, kifejtette: az orosz energiabeszerzés „nem ízlés vagy kedv kérdése”. „Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása” – fogalmazott a kormányfő.

„Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára”

– húzta alá Orbán Viktor, aki egyúttal kitért az egykori államszocialista impexes, majd a Shell globális alelnökének, Kapitány Istvánnak a Tisza Párthoz való csatlakozásáról is. Kapitány István korábban arról beszélt, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról, és egy általa megvalósíthatónak tartott, diverzifikált energiaellátási rendszer kialakításán kellene dolgoznia. Orbán Viktor mindezekre reagálva – ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk – kifejtette:

Kapitány Istvánt azért küldték, „hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak”.

A hétfő esti adást követően megszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki videóüzenetben bírálta az elhangzottakat. Úgy fogalmazott: „Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól”, ami tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából”.

