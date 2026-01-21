Nem Alaptörvény-ellenesek az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok – állapította meg az Alkotmánybíróság

Nem ütköznek az Alaptörvénybe az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok. Az Alkotmánybíróság keddi határozatával visszautasította az ezen rendelkezések megsemmisítését kezdeményező bírói indítványt, amelyre Karácsony Gergely főpolgármester is reagált.

Az Alkotmánybíróság (AB)keddi döntésével visszautasította az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok Alaptörvénybe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kezdeményező bírói indítványt.

Az AB weboldalán elérhető tájékoztatásban emlékeztettek: a Fővárosi Törvényszék indítványában azt állította, hogy a szolidaritási hozzájárulás és a 2025. májusára előírt fizetési kötelezettség jogszabályi szinten történő meghatározása miatt a konkrét ügyben érintett Budapest Főváros Önkormányzata nem tudja ellenőrizni és vitatni a fizetési kötelezettség számításának helyességét, ezért a Magyar Államkincstár a hozzájárulás összegét a tisztességes hatósági eljárás lefolytatása nélkül állapította meg.

Az AB a közleményben arra is emlékeztetett, hogy

egy korábbi határozatban már vizsgálták az államháztartási törvény jelen ügyben is sérelmezett rendelkezését, melyben megállapították, hogy az nem sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, ugyanis nem zárja ki, hogy a Magyar Államkincstár az érintett önkormányzat ügyfélkénti bevonásával a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog tartalmát kielégítő eljárást folytasson le a beszedési megbízás benyújtását megelőzően. Erre tekintettel az indítvány ugyanezen törvényi rendelkezést támadó részében ítélt dolognak minősül.

A Fővárosi Törvényszék jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapítását is indítványozta. Ezzel összefüggésben a határozat indokolása hangsúlyozta, hogy az AB eljárását szabályozó törvényi rendelkezések és a testület következetes gyakorlata szerint bírói kezdeményezés csak jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányulhat, folyamatban lévő ügyben alaptörvény-ellenes mulasztás kimondását nem indítványozhatja.

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján az indítványozó bíró csak az általa elbírálandó ügyben ténylegesen alkalmazandó jogszabályt támadhatja meg. A határozat indokolása szerint a Fővárosi Törvényszék indítványa nem igazolta azt sem kellően, hogy az adott ügyben valóban szükséges alkalmaznia az általa támadott jogszabályi rendelkezéseket.

A végzést az Alkotmánybíróság egy különvélemény mellett fogadta el.

A határozat teljes szövege az AB honlapján érhető el.

Közigazgatási perben küzdene tovább a főváros az AB döntését követően – jelentette be Karácsony Gergely

Az MTI beszámolója szerint Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az AB döntésére reagálva a Facebook-oldalán közölte, hogy a főváros egy tovább folytatódó közigazgatási perben küzd az igazáért a bíróságok előtt a szolidaritási hozzájárulás ügyében.

A baloldali városvezető úgy fogalmazott: nehéz érteni egy alkotmánybírósági döntést, főleg annak, aki nem akarja érteni, hozzátéve, hogy az AB a keddi végzésében érdemben nem is foglalkozott a Fővárosi Törvényszék alkotmányossági és nemzetközi jogi aggályaival.

Azt, hogy a főváros tovább küzd az igazáért Karácsony Gergely azzal indokolta, hogy az AB 2024-es döntése szerint csak tisztességes eljárásban állapítható meg a szolidaritási hozzájárulás összege, a kormányzatnak pedig biztosítania kell, hogy az elvonás ne legyen túlzó, az önkormányzati feladatellátást veszélyeztető mértékű és ezek a feltételek az ellenzéki politikus szerint 2025-ben sem teljesültek.

Kiemelt kép: Az Alkotmánybíróság épülete (Fotó: hirado.hu)