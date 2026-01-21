Műsorújság
Nagy Márton a rezsicsökkentés módosításáról: a „hideg tél nyertesei” fizethetnek

Szerző: Csuhaj Ildikó
2026.01.21. 11:38

Az energiaszektor nyerteseitől „szedhetik be” azt a plusz forrást, melyből a rezsicsökkentés módosítását fedezheti a költségvetés – derült ki Nagy Mártonnak az MTVA kérdésére adott válaszából. A nemzetgazdasági minisztert egy mai háttérbeszélgetésen kérdeztük.

„Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – írta ki ma reggel a Facebook-oldalára Orbán Viktor.

De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata”

– tudatta a miniszterelnök.

 

Nagy Márton: A „hideg tél nyertesei” fognak fizetni

Egy mai háttérbeszélgetésen – melyen az éttermeket segítő 5+1 kormányzati intézkedésről számoltak be – Nagy Márton az MTVA kérdésére azt mondta a rezsicsökkentés módosításáról, annak költségvetési fedezetéről, és annak költségvetési fedezetéről: meglátják, kiktől fogják ezt beszedni, de az érintettek érteni fogják, hogy kik azok, akik az energiaszektorban a „hideg januári tél nyertesei”.

Mint ismert, az energiaellátók jövedelemadója 41 százalékról 31 százalékra csökkent 2026-ban.  Egy másik kérdésre a háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter azt emelte ki, hogy a lakossági gázfogyasztás 43 százalékkal emelkedett év/év alapon. A jelenleg érvényes rezsicsökkentési képlet szerint 102 forintba kerül a gáz 144 köbméteres havi fogyasztásig.

 

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. június 3-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

