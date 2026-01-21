Múlt csütörtök óta már közel ötezer köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak, az időjárás lassan enyhül majd

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 4901 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, ebből 1598 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 3303 pedig az önkormányzatokhoz került – közölte az operatív törzs szerdán az MTI-vel. A meteorológiai előrejelzések szerint enyhül az időjárás, csütörtök hajnalban ugyanakkor még mínusz 13 fok lehet. Kazincbarcikán helyreállt a távhőszolgáltatás, a tűzifa kiszállítása folyamatos.

A közlemény szerint a rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 4901 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, ebből 1598 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 3303 pedig az önkormányzatokhoz került. A tűzifa szállítás előtti feldarabolását kedden 469 tűzoltó végezte, 896 katona, rendőr és polgárőr 344 járművel juttatta el 566 rászorulóhoz és 105 önkormányzat telephelyére.

A kedden kiszállított 2054 köbméter tűzifából 566 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 1488 köbmétert pedig az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz.

A közlemény hivatkozik a meteorológiai előrejelzésre, amely szerint éjszaka északkeleten még mínusz 13 fok lehet, egyébként enyhül az idő, pénteken nappal már mindenhol 0 fok feletti hőmérséklet várható.

Kiemelték, hogy

Kazincbarcikán szerda hajnali fél ötre mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás, kedden a sérült vezetékrész kiszakaszolásával a szolgáltató folyamatosan csökkentette a fűtés és meleg víz nélkül maradó fogyasztók számát.

Hozzátették, hogy szerda hajnali háromnegyed kettőre már csak 512 fogyasztónál nem volt szolgáltatás.

Hétfő délután felmérték az ott lakók helyzetét: 39 lakásban az önkormányzat által biztosított kiegészítő fűtőtesttel fűtöttek, kilenc ember kért átmeneti elhelyezést, végül mind a 9 érintett rokonokhoz ment, senki nem igényelte az önkormányzat által felajánlott lakást.

Közben a Csokonai utcában meghibásodott száz méteres csőszakaszt a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták, így lehetett beazonosítani a sérülés helyét, amelyet a szolgáltató feltárt és helyreállított. Közölték azt is, hogy az önkormányzat által működtetett Nefelejcs óvoda fűtését biztosító vezeték elavult, így az óvoda tavaszig nem működik, a gyermekek felügyelete a város többi óvodájában valósul meg.

A távhőszolgáltatás kiesése miatt kedden négy helyi általános iskolában volt tanítási szünet, szerdán csak a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolájában nincs oktatás. A fűtés itt is elindult, de a tanítás kezdetéig még nem érte el a megfelelő hőfokot.

A közlemény alapján

téli időjárással kapcsolatban 14 tűzoltói beavatkozásra volt szükség: közlekedési balesetek, épületek tetejéről lehulló jég és hó, illetve kidőlt fák miatt.

A rendőrséget 152 közlekedési balesethez riasztották, 2 halálos baleset történt, 17 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2155 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 76 esetben nyújtottak számukra segítséget, 817 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 10 embert kellett figyelmeztetniük – sorolták, hozzátéve, hogy a mentőszolgálat 3933 esethez vonult kedden.

Hétfőn 33 településen és egy budapesti kerületben összesen 8909 fogyasztónál akadozott az áramellátás, a szolgáltatás helyreállítása mindenhol rövid időn belül megtörtént, jelenleg Cigándon és Tiszacsermelyen van áramkimaradás 1142 fogyasztónál.

Az ivóvízellátás kedden 20 településen összesen 2733 fogyasztónál akadozott, a hibaelhárítás jelenleg Tiszaszőlősön hat fogyasztási helyen van folyamatban. A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan:

a betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett, műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton rendkívüli esemény nem történt, a hókotráson és síkosságmentesítésen 198 munkagép dolgozott kedden, a síkosságmentesítéshez 61 007 tonna útszóró só és 2 459 680 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy bár enyhül az időjárás, továbbra is figyeljünk a környezetünkben élő rászorulókra, idős, egyedül élő emberekre – áll a közleményben.

Orbán Viktor: Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk, ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés

„A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk” – erről közölt bejegyzést szerda reggel közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök korábban arról is írt közösségi oldalán: „ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára”.

Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök azt is írta, hogy „ez a mai kormányülés legfontosabb feladata”. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárban, majd hozzátette: „ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz”.

Kiemelt kép: A kormány január 14-i ülésén a rendkívüli hideg miatt a tűzifaosztásról született döntés, és másnap már meg is kezdődtek az első kiszállítások (Fotó: MTI/Vajda János)