Magyar Társadalomkutató: A tiszások harmada sem hiszi, hogy jól járna egy Tisza-győzelemmel

A magyarok közel fele (46 százalék) inkább egy újabb Fidesz-kormánytól várja anyagi körülményei javulását, míg csak 30 százalékuk gondolja azt, hogy inkább a Tisza kormányzása segítené életszínvonaluk emelkedését – írja szerda reggeli elemzésében a Magyar Társadalomkutató Zrt.

A január 15–16. között, ezer fő telefonos megkereséssel végzett felmérés során azt vizsgálták, mely párt győzelmétől várják a magyarok anyagi körülményeik javulását. A kutatás során arra jutottak, a teljes népesség közel fele (46 százalék) egy megismételt Fidesz-győzelemtől várja anyagi helyzetének javulását, míg csupán 30 százalék gondolja úgy, hogy ezt inkább egy Tisza-kormány tudná biztosítani.

Az eredmények alapján a jobboldali szavazók magabiztosabbnak tűnnek, valamint éles különbségeket lehet felfedezni a válaszok pártpreferencia szerinti bontásában is. Kiemelték:

a Fidesz-táboron belül szinte teljes az egyetértés: a párt szavazóinak 92 százaléka szerint a Fidesz győzelme javítaná az anyagi körülményeket, ezzel szemben a Tisza Párt szavazóinak csak 68 százaléka bízik Magyar Péterékben.

Továbbá, a tiszás szavazók közel egyharmada (28 százalék) a „nem tudja, nem válaszol” opciót választotta, ami a gazdaságpolitikai elképzelésekkel kapcsolatos bizonytalanságra utal.

Az éles különbségeket a válaszokban a Magyar Társadalomkutató kétféleképpen magyarázza:

a fideszesek magabiztossága a kormányzati eredményekkel igazolható.

A nemzeti kormánnyal kapcsolatos a magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized kormányzati eredményei állhatnak: a kiszámítható reálbér-emelkedések és az adókedvezmények sok választó számára folyamatos előrelépést jelentettek, ami hosszú távon stabil, egységes bizalmat épített ki a támogatóik körében – sorolták. Ezzel szemben

a tiszások bizalmatlansága Magyar Péterék gazdasági terveinek kiszivárgásával magyarázható.

Az intézet elmondása szerint a Tisza adótervezete mérhető hatással volt a saját táborára is, és a felmérés alapján a párt gazdaságpolitikai ajánlata a Tisza-szavazók jelentős része számára sem bizonyult vonzónak. A többi releváns párttal kapcsolatban azt írták,

egyetlen ellenzéki párt táborában sincs többségben az a vélemény, hogy a Tisza lenne a megoldás az anyagi körülmények javulására.

Egyedül a Demokratikus Koalíció szavazói (61 százalék) bíznak Magyar Péterék gazdasági programjában, miközben a Kétfarkú Kutya Párt szavazóinak fele bizonytalan, 20 százalékuk inkább a Fidesztől, 30 százalékuk a Tiszától vár javulást. A Mi Hazánk táborában is a bizonytalanok vannak relatív többségben (41 százalék), miközben többen bíznak a Fideszben (34 százalék), mint a Tiszában (25 százalék).

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: M1)