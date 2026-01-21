Kiderült, mi történhetett pontosan Egressy Mátyással – sokan gyászolják a Budapesten eltűnt 18 éves fiút

Kedd délután közleményt adott ki az előző hétvégén eltűnt Egressy Mátyás családja, amelyben elismerték: minden valószínűség szerint a 18 éves fiatal már nem kerül elő élve – noha a holttestét még nem találták meg, és (ebből adódóan) a rendőrség továbbra is eltűnt személyként tartja őt nyilván. Azonban már a család közleményében is „gyászfolyamatról” írnak, és a fiatalhoz közel álló intézmények közül többnél is fekete lobogót vontak fel. Cikkünkben összefoglaltuk az ügyről napvilágot látott információkat, és azt, hogy ezek tükrében mi is történhetett a fiatallal a jelenlegi információk szerint.

Mint arról korábban már írtunk, a fiatal eltűnésével kapcsolatban fals információk is megjelentek a hétvégén: egyesek például még azt is állították a sajtóban és a közösségi médiában, hogy Egressy Mátyást megtalálták, de ez nem bizonyult igaznak. A rendőrség most is eltűnt személyként tartja nyilván, és még mindig keresik őt – elsősorban a Dunában.

A Lánchídon megtalálták az eltűnt fiatal kulcscsomóját

Korábban ugyanis kiderült, hogy szombat hajnalban valaki lezuhant a Lánchídról, amit egy dunai hajó kamerája is rögzített (az erről elsőként beszámoló Index vasárnap hajnalról írt ugyan a cikkében, később azonban Egressy Mátyás családja szombat hajnali időpontról írt egy közleményből – és az események láncolatát nézve ez tűnik valószínűbbnek is, tehát a vasárnap tévedés lehetett).

Ráadásul – a Blikk információi szerint – a Lánchídon megtalálták Egressy Mátyás kulcscsomóját is, amelyről az édesapja is megerősítette, hogy a fiához köthető.

Ebből adódóan a nyomok arra utalnak, hogy a fiatal a Dunába ugrott vagy zuhant.

Márpedig, ha így van, akkor az aktuális időjárási körülmények közt nem sok esélye lehetett a túlélésre – ha pedig mégis segítséget kapott volna a folyóba esés után és túlélte, akkor arról mostanra valószínűleg már értesülhettünk volna a megmentőjétől.

Közleményt adott ki a család: már ők sem reménykednek benne, hogy Egressy Mátyás élve előkerül

Ezen előzmények után vált érthetővé az a közlemény, amelyet Egressy Mátyás családja, valamint az MTK Park Teniszklub adott ki közösen, ahol a fiatal korábban sportolt. A közlemény bevezetőjében azt írták:

„Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán.”

Majd hozzátették: „Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye.

Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.”

Jelzésértékű az is, hogy a közleményben már „gyászfolyamatról”, „feldolgozásról” írnak. Szó szerint úgy fogalmaztak:„ De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra.”

A közleményben emellett azt kérték:

„Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubunkat. Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant és legyenek kedvesek ne keressék sem a Családot, a barátokat, sem Klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal.”

„Köszönünk minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönjük az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot” – üzenték a közlemény végén.

Fekete profilképpel, fekete lobogóval emlékeznek meg róla – az egyik tanára is elbúcsúzott tőle

Az MTK Park Teniszklub közösségi oldalán már korábban is egy fekete profilképet állítottak be,

azóta pedig Egressy Mátyás iskolájában, a Vörösmarty Gimnázium bejáratánál is fekete zászló leng.

Az iskolában egy fotó előtt mécsesek égnek – írta az Index az RTL Híradó közlése alapján.

Mindeközben irodalomtanára szintén elbúcsúzott Egressy Mátyástól egy személyes hangvételű Facebook-posztban. Mint írta: „Most, hogy kimondták a kimondhatatlan, hadd mondjam én is… ki… volt Mátyás, a mi, sokunk Matyija. Mert mintha mindenki ismerné… de mi, akik találkozhattunk vele, mind őrzünk belőle… kincseket.” Idézte Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című művét is, amelyről az utolsó beadandó dolgozatát írta.

„A hátsó padban ült az elmúlt 3,5 évben az óráimon, látszólag passzív hely ez, alkalmat adva a meghúzódásra… Matyi mégis mindig követte a legnagyobb közegellenállásban is az órákat… láttam, tudtam, éppen lelki-segélyszolgálatot tart (mikor nem azt tartott?!), de minden kérdésemre tudta a választ… gondolkodva, megértve. Szerettem a gondolkodását, hogy tudott felfedezni, elmélyülni minden kérdésben… legyen az biológia, kémia vagy történelem” – fogalmazott tanára, hozzátéve:

„A sors legdrámaibb fintora, hogy Matyi sosem volt egyedül. Mindig barátok, évfolyamtársak, testvérek, edzőtársak vették körül. Szerettem figyelni a kapcsolódásait, annyira látszott, hogy mindenkinek tud adni, mindenki hozzá fordul… tanulmányilag, emberileg…”

„Együtt lehetett vele tanulni… az életet. A kapcsolódást. Az odafigyelést. A szorgalmat. A becsületet. Elmondtam volna ezt a kitűnő érettségije után… zsebében az olasz egyetemi felvételivel…de már nem tudom […] Megtiszteltetés volt Veled! Csak remélni tudom, hogy tudod!” – búcsúzott tanára Egressy Mátyástól.

Ez történhetett vele a halála előtti utolsó órákban – és ezt mondta az egyik utolsó személy, aki még láthatta őt

Egressy Mátyás halálával kapcsolatban korábban több információ is napvilágot látott, bár ezek egy része, mint írtuk, falsnak bizonyult. Nagyon valószínű például, hogy szombat hajnal után, vagy akár vasárnap már senki se láthatta őt Budapesten (korábban a sajtóban és a közösségi médiában jelentek meg ilyen állítások is, nehezítve az ügyben való tisztánlátást).

Ami biztosnak tűnik, az az, hogy hajnal két óra körül egyedül indult el a szórakozóhelyről hazafelé, de nem érkezett haza. A családja közlése szerint valószínűsíthető, hogy felszállt a hazafelé tartó 907-es éjszakai buszra, de elaludhatott rajta, és az Örs vezér terénél leszállították a járműről.

Ekkor elveszítette (vagy inkább, jó eséllyel: ellopták tőle) a telefonját is, amely édesapja szerint utoljára a buszról adott le jelet. Emellett, mint korábban arról korábban már írtunk, a hétvégi keresés alatt előkerült egy 16 éves szemtanú, aki szombat hajnalban még látta az Örs vezér terénél Egressy Mátyást.

Ő is arról beszélt, hogy a fiatal a telefonját kereste, láthatóan zavart volt, és olyasmiket is mondogatott, hogy „öngyilkos leszek” és „végem van”.

A fiatalkorú szemtanú édesanyja azt nyilatkozta a sajtónak: „A fiam az Örs vezér téren találkozott vele reggel 4:20 és 4:50 között. Kereste a telefonját Matyi, eléggé zaklatott volt, de ekkor még az én fiam nem tudta, hogy őt keresik, vagy vele mi történt. Akkor ez még nem volt képben, hogy bármi komolyabb probléma lenne” – mondta el a szemtanú édesanyja, aki bement a rendőrségre és tanúvallomást tett.

„Próbáltak neki segíteni, vagy kommunikálni vele, aztán utána nem látták, hogy merre ment tovább. Fiam elmondása szerint nem alkohol befolyása alatt volt, hanem zaklatott volt, kereste a telefonját, elvesztette, és azt kérdezgette mindenkitől, hogy találtak-e egy telefont”

– tette hozzá.

Feltételezhető, hogy a fiatal ezen előzmények után ment a Lánchídhoz. Édesapja szerint térfigyelő kamerák alapján először HÉV-vel Csömörre ment, visszajött, majd metróval a Kossuth térre ment, és onnan mehetett a Lánchídra. Ezt követően ugorhatott/zuhanhatott a Dunába szombaton 6.37-kor.

Azzal kapcsolatban még továbbra is sok a kérdés, hogy pontosan mi is történt Egressy Mátyásával a feltételezett halálát megelőző órákban (például a szórakozóhelyen, ahova bulizni ment), miért volt ilyen zaklatott állapotban, mit fogyasztott aznap éjjel – remélhetőleg idővel ezekre is fény derül a rendőrségi vizsgálatnak köszönhetően.

Kiemelt kép: Egressy Mátyás a police.hu által közreadott fotón