Giró-Szász András: Orbán Viktor már a 2026-2030-as időszak államférfiúi cselekvéseire készül

„Orbán Viktor amellett, hogy száz százalékban részt vesz a kampányban, alapvetően már a 2026–2030-as időszak államférfiúi, állami cselekvéseire készül, eddigi gyakorlata, karaktere és habitusa alapján a társadalom nagyobb része tartja alkalmasabbnak őt miniszterelnöknek, mint Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét” – mondta Giró-Szász András politikai tanácsadó az Igazság órája című online műsorban szerdán.

A korábbi kormányzati kommunikációért felelős államtitkár értékelése szerint a Tisza Párt olyan, mint a dobostorta, amelyet leöntenek egy karamellizált mázzal, és amíg nem kóstolják, nagyon nehéz eldönteni, jó lesz-, vagy sem. „A Tisza Párt máza az Orbán-ellenesség, ez az összetartó ereje, ez határozza meg a felületét, a kereteit, de ha kirakják a napra, pár nap után elkezd száradni, repedezni” – tette hozzá.

„Látható a Tisza Pártnál: minél tovább tart a párt megszerveződésétől a választásokig vezető folyamat, annál inkább töredezni kezd az összetartó kovász, mert felbukkannak belül azok a karakterjegyek, amelyek egy idő után erősebben hatnak bizonyos emberekre, mint az, ami összetartotta őket” – mutatott rá. A műsorban erre példaként hozták fel, hogy Csercsa Balázs, a Tisza egyházügyi szakpolitikai munkacsoportjának vezetője kedden jelezte, felhagy a pártvezetésnek végzett tevékenységével, mert nem tud közösséget vállalni az általa tapasztalt körülményekkel és változásokkal.

Giró-Szász András úgy vélte,

a Tisza Párt mögötti erők annyira szerteágazóak, annyira nélkülözik a homogenitás minden sajátosságát, hogy ha a párt valaha, bármilyen oknál fogva, bármilyen formában hatalomra kerül, nagyon rövid időn belül kormányozhatatlanná tenné azt a helyet – önkormányzatot, a fővárost vagy akár az országot – amelyet irányítana, képviselne.

A politikai tanácsadó hangot adott azon véleményének, hogy ha az Orbán Viktorral szembeni érzelmi „dolgokat” félre tesszük a Tisza-táborban, „ma Magyarország nagy része” elmondhatja azt a mondatot, hogy nemcsak azoknak jobb, akik a kormánypártokra szavaznak, hanem azoknak is, akik nem.

Az elmúlt 16 év rengeteg dologban hozott változást az azt megelőző két évtizedhez képest, de egy valamiben mindenképpen: azok a társadalmi folyamatok, amelyeknek a munkaalapú állam, a szociális segély átstrukturálása, a családtámogatások is részei voltak, azoknak a csoportoknak nyújtott segítő kezet, amelyek a rendszerváltás óta vesztesei voltak a társadalomnak – fogalmazott. Véleménye szerint az a politikai erő, amely mind döntéshozatalában, mind terveiben, mind elképzeléseiben és világnézetében ezt a homogenitáson nyugvó tartós kormányzati képességet nem birtokolja, azt fogja tudni elmondani, nemcsak azoknak lett rosszabb, akik nem szavaztak rá, hanem azoknak is, akik igen.

Giró-Szász András arra, hogy Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke lett a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, úgy reagált: „az lehet, hogy a világ egyik legmenőbb magyar üzletembere volt, de az üzletemberi lét és a gazdaságpolitika csinálása” két különböző dolog. Amikor üzletemberek irányítják a gazdaságpolitikát, oda lyukadunk ki – lásd Bajnai Gordon – ahova 2008-2010-re – jegyezte meg.

Hangsúlyozta, „ismerjük, amikor egy üzletember úgy csinál gazdaságpolitikát, hogy az üzletemberi, üzletpolitikai logikáját viszi bele,” de a gazdaságpolitikának az elmúlt 16 évben az volt a lényege, hogy „a gazdaság nem öncélú történet,” a gazdaságpolitikus feladata úgy alakítani a gazdaságot, hogy annak eredményeit az állam, a kormány, az Országgyűlés a társadalom javára tudja fordítani. „A mostani kormányzat ezt megfejelte azzal, hogy az így felépített gazdaságpolitikájából erősödő, középosztályosodó társadalom vállára nemzetpolitikát épített fel” – mondta.

A politikai tanácsadó közölte, „lehet idehozni üzletembereket a világból, de ha valaki ezt a logikát nem képviseli, márpedig egy multi élén nem ezt sajátítják el,” akkor ez nem feltétlenül az emberek érdekeit szolgálja, és ezt lehet látni az üzletember első megnyilvánulásaiból is.

Giró-Szász András felhívta a figyelmet arra, hogy

eddig mindenki, aki Magyar Péter körül megjelent, „munkaadói oldalon” jelent meg, az egyszerű hétköznapi munkavállalók sokkal kevésbé érvényesülnek a Tisza Párt menedzsmentjében, és mivel a párt döntéshozatalában túlreprezentált a foglalkoztatói oldal, nem véletlen, hogy amikor adók merülnek fel akár az adócsomagjukban, akár akkor, amikor ők beszélnek róla, elhangzik a multinacionális cégekre kirótt adók csökkentése.

A politikai tanácsadó szólt arról is, hogy az Európai Unió bizottsága és parlamentje által Magyarországgal szemben gyakorolt összes szankció mögött „semmi más, mint az a régi, jól beidegződött gyakorlat húzódik meg, hogy aki velem nem ért egyet, azt kiszorítom, szalonképtelenné teszem, elmondok rá minden negatív tényezőt, ami a politikai közbeszédben valahova besorolja,” és ha ez kevés, „valamilyen módon szankcionálom,” „amíg velem nem ért egyet.”

Kitért rá, az európai politikai elit fősodra ugyanakkor érzi, politikájuk nagymértékben elszakadt a társadalom elvárásaitól.

„Minden követ meg kell mozgatniuk, ki kell állniuk a nyílt színre a téziseik mellett, mert az idő sürget, 2027-ben választások lesznek szerte Európában, és addig át akarják hangolni a társadalmat arra, hogy ne a saját problémáit helyezze előtérbe, hanem azt, hogy mondjuk őket fenyegeti Oroszország, és ez nekik az életet jelentheti”

– mondta a politikai tanácsadó.

Kiemelt kép: Giró-Szász András (Fotó: MTI/Mohai Balázs)