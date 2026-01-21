Az egész országot megmozgatja az Otthon Start program – jelentette ki Panyi Miklós

Sok fiatalt hoz helyzetbe, emellett a helyi gazdaságot is erősíti az Otthon Start, amelynek köszönhetően 20 milliárd forintnyi hitel érkezett Veszprém vármegyébe – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdai, várpalotai sajtótájékoztatóján.

Panyi Miklós elmondta, hogy az Otthon Start, amely fix 3 százalékos kamatra kínál lakásvásárlásra fordítható kölcsönt, az egész országot megmozgatja. Hozzátette: szeptember 1-je óta több mint ezer hitelkérelem érkezett Veszprém vármegyéből, ezek közül 700-at már elbíráltak. Fontosnak nevezte, hogy

minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Az átlagos hitelösszeg 31 millió forint, 90 százalékát használt, 10 százalékát új lakásra fordítják.

Veszprém vármegye lakosságarányos igénylés tekintetében a kilencedik helyen áll országosan, Várpalota járásban eddig 100 hiteligénylés volt, ezek kétharmadát már el is bírálták – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a program az építőipar számára is lehetőséget hozott, sokan keresnek ugyanis építési telkeket.

Panyi Miklós elmondta azt is, hogy az új évben a meglévők mellett további lehetőségek is nyílnak. Példaként említette a 11 százalékos minimálbér-emelést, a közigazgatásban dolgozók 15 százalékos béremelését és az egymillió forintos otthontámogatást.

Bővült a családi adókedvezmény is, január 1-jétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák nem fizetnek jövedelemadót – tette hozzá.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára mond beszédet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett adventi jótékonysági koncert előtt a Szent István-bazilikában 2023. december 17-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)