A zúzmarás köd visszavonulót fújhat, de így is maradhat a szürkeség szerdán

A (zúzmarás) köd és a rétegfelhőzet kiterjedése napközben tovább csökken, emellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik, de addig az ország északkeleti felén napos idő várható.

Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +2 fok között várható. Késő este mínusz 13, mínusz 4 fok várható.

A (zúzmarás) köd és rétegfelhőzet ismét terjeszkedik, emellett dél felől erősen megnövekszik a felhőzet. Jelentéktelen hószállingózás nem zárható ki. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában mínusz 15 és mínusz 6 fok közé hűl le a levegő.

