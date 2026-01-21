A rendőrség közölte: továbbra is keresik a Dunában Egressy Mátyást

A vízi rendészek folyamatosan, naponta több alkalommal is átfesülik a Duna fővárosai szakaszait Egressy Mátyás után kutatva – közölte a rendőrség szerdán délben.

Egressy Mátyás múlt hétvégén történt eltűnése nagy figyelmet keltett, rengetegen követték a fiatal keresését. Sajnos az azóta napvilágot látott információk tükrében szinte biztos, hogy a fiatal a Dunába esett szombat hajnalban, és ennek következtében már családja sem reménykedik abban, hogy még élve előkerülhet. Az ügy eddig ismert részleteit a hirado.hu is összefoglalta.

A Police.hu oldalán, illetve a Zsaru magazin közösségi oldalán szerdán délben közölték, hogy Egressy Mátyást továbbra is keresik a Dunában.

„Nagy erőkkel folyik a kutatás Egressy Mátyás után, aki január 17-én, hajnali 2 óra után távozott egy belvárosi szórakozóhelyről, de azóta sem tért haza.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Mátyás nyomára bukkanjanak” – fogalmaztak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, akinek a fiúról érdemleges információja van, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívón – akár névtelensége megőrzése mellett –, vagy a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

Iskolája is elbúcsúzott tőle egy írással

Mindeközben a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium közösségi oldalán – ahol már korábban is felhúzták a fekete zászlót – egy bejegyzéssel búcsúztak el Egressy Mátyástól. Mint emlékeztettek: „Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik.”

„Egressy Mátyás végzős diákunkkal kapcsolatban példátlan megmozdulás történt a hétvégén. Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni! Fájó szívvel írjuk, amit eddig nem tudtunk megosztani: a szülők tájékoztatása majd közleménye után kiderült számunkra, hogy búcsúznunk kell” – fogalmaztak.

„Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan” – tették hozzá a posztban, amelyben azt is jelezték: „Osztozunk a család fájdalmában, és fogjuk az osztálytársak, iskolatársak, kollégák kezét.”

Kiemelt kép: Egressy Mátyás fotója (Forrás: Facebook.com/Vörösmarty Mihály Gimnázium)