48 perc: A Fidesznek van tartaléka, akár a 2022-es eredményt is megismételheti

A pártpreferenciákról is szó volt az M1 csatorna 48 perc című műsorában kedd este. A műsor vendégei a második részben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója voltak.

Róna Dániel elmondta, decemberi mérésük alapján a Tisza Párt 11 százalékponttal vezetett a Fidesz előtt a pártot választani tudók körében, ami feltételezése szerint januárra sokat nem változott. Mráz Ágoston Sámuel közölte, a Nézőpontnál 7 százalékkal vezet a Fidesz, az intézet nem a biztos választókat nézi, hanem a legvalószínűbb listás eredményt próbálja meghatározni. Hozzátette, a 11 vagy a 18 százalékos előny, amiket lehet hallani „baloldali kutatóintézetektől”, nem a legvalószínűbb listás eredményt, hanem annak csak egy szeletét mutatják fel, és ezért nem alkalmasak arra, hogy megmondják, mi lesz a választási estéjén.

Kifejtette: a közhangulat is igazolja azt, hogy jól látják a pártverseny állását. A közhangulat ugyanis egyértelműen – a Nézőponttól független – felmérések és statisztikák alapján is javult az elmúlt fél évben. Ez esetben egy protestpárt támogatottsága nem nőhet, és szükségszerű, hogy egy kormánypárt támogatottsága nem csökkenhet.

Róna Dániel erre úgy reagált: a GKI fogyasztói bizalmi indexe kétségtelenül javult, de még mindig a negatív tartományban van. Mint mondta, a Fidesz a korábbi 50 százalékhoz közeli, vagy afölötti választási győzelmeit magasabb indexértékek mellett aratta, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is lényegesen jobb volt a közhangulat. Mráz Ágoston Sámuel szerint a választók nem négy év statisztikai átlagát nézik, hanem a frissebb élményeik határozzák meg a politikai döntésüket.

„A választó azt kérdezi, hogy kiben bízhat, ki az, aki például az áremelkedés ellen a legtöbbet tudja tenni. A személyiségek versenyében még a pártversenynél is nagyobb különbséget látunk Orbán Viktor javára”

– jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

A bizonytalan szavazókról Róna Dániel azt mondta, a megszólítható párt nélküliek néhány százezren vannak, és nem alkotnak homogén tömeget, akiket egy az egyben a Fidesz vagy a Tisza Párt fog megszólítani. Méréseik szerint a Tisza előnye tekintélyes, ezért nagyon nehéz dolga van a Fidesznek, nagyon „korlátos” az a tömeg, amely még nem döntötte el, hogy melyik pártra szavaz, és nyitott a kormánypárti üzenetekre – tette hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel úgy vélekedett, a 2022-es 52 százalékos listás győzelemhez képest most 47 százalékos támogatottságot látnak a Fidesznek, tehát az egyértelmű előny ellenére kevesebb Fidesz-szavazó van.

Azaz a Fidesznek van tartaléka, a kormánypárt kampánya Budapestnek és a fiataloknak üzen.

Az intézetvezető szerint itt van a legtöbb választó, akiket még maga mellé állíthat a Fidesz, és ezért beszélhet a párt arról, hogy akár 2022-es eredményt is megismételheti.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Az önkormányzatok a mi erőnk című, a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon a Budapest Kongresszusi Központban 2026. január 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)