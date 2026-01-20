Videón, ahogy továbbhajt az elsőként odaérkező sofőr a súlyos baleset helyszínéről az M1-es autópályán

Elsőként érkezett a helyszínre január 13-án az M1-es autópályán történt balesethez egy kisbusz sofőrje, ám ahelyett, hogy megállt volna segíteni, csak rövid ideig közelebbről megtekintette a történteket, majd továbbhajtott. Az esetről felvétel is készült, melyet átadtak a rendőrségnek a bűncselekmény kivizsgálása miatt.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi-oldalára feltöltött videóján a baleset pontos oka nem látható, csupán annyi, ahogy egy kisbusz egy kamionnal ütközve az oldalára borulva csúszik be a képbe. Ezt követően, alig pár másodperccel később megjelent egy másik kisbusz, aki jól láthatóan lelassított a balesetet elszenvedő jármű mellett, közelről is megnézte a történteket, majd ugyanezt tette a több tíz méterre megálló kamionnál is, végül pedig segítségnyújtás nélkül elhajtott.

„A sofőrnek és utasainak látnia kellett, hogy a balesetezett autó mellett nincs még senki és azt is, hogy még vannak a felborult járműben” – írták a videóhoz.

Kiemelték, a segítségnyújtás mindenkinek kötelező, aminek fel is sorolták a lépéseit:

álljunk meg az autónkkal biztonságos helyen,

vegyünk fel láthatósági mellényt,

hívjuk a 112-es segélyhívót, és adjuk meg minden fontos információt (például a kilométer-szelvényt, az irányt, a járművek számát és a sérültek létszámát).

Hangsúlyozták, a magyar Büntető Törvénykönyv alapján

a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül,

amennyiben az illető nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétséget, súlyosabb esetben bűntett (pl. halál esetén) is lehet. Közölték, hogy a felvételeket átadták a rendőrségnek, a vizsgálat elősegítése érdekében.

