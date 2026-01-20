Szijjártó Péterrel beszélget Csuhaj Ildikó az M5 podcastsorozatának új részében

A Csuhaj Ildikó műsorvezetésével futó podcast továbbra is azt a küldetést követi, hogy a napi hírfolyamon túlmutatva feltérképezze a döntéshozatal mozgatórugóit, és komplex képet rajzoljon a hazai közéletben leggyakrabban felmerülő témákról és szereplőkről.

„Megkérdeztük Szijjártó Pétert, volt-e morgolódás az uniós nagykövetek körében, amikor arra szólította fel őket, hogy még kommenteléssel se avatkozzanak be a magyar választási kampányba. Szóba kerültek a Benes-dekrétumok is: ezzel kapcsolatban azt kérdeztük a minisztertől, miért nem rendelte be a szlovák nagykövetet, azon kívül, hogy a magyar kormány és ő is deklarálta már többször, hogy a diszkriminációt, a kollektív bűnösség elvét elutasítják, jogi segítséget nyújtanak adott esetben, a miniszterelnök főtanácsadója pedig az Európai Bizottsághoz fordult. Emellett rákérdeztünk a Kapitány Istvánnak – aki időközben a Tisza szakértője lett – az általa átadott kitüntetésére is. Szijjártó Péter a podcastban arról is kifejtette a véleményét, hogy uniós vagy NATO-s szintű ügynek számít-e az, hogy Donald Trump nem tett le Grönlandról, sőt egy MI-generált fotó erejéig már az amerikai zászlót is kitűzte a szigetre” – mondta a legújabb adásról Csuhaj Ildikó.

A heti rendszerességgel jelentkező podcastműsor meglepően rövid idő alatt kimagasló nézettségi adatokat produkált a digitális platformokon, ami egyértelműen jelzi a közéleti tartalmak iránti élénk és növekvő közönségérdeklődést. A podcast célja változatlanul az, hogy a napi híreken túlmutatva árnyalt képet adjon a hazai közélet meghatározó szereplőiről és döntéseik hátteréről.

