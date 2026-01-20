Szijjártó Péter: A Tisza Párt elvágná az orosz energiát Magyarországtól, munkahelyek tízezrei kerülhetnek veszélybe ezzel

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője brüsszeli utasításra elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.

A tárcavezető arról számolt be Kapitány István friss nyilatkozatára reagálva, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt „Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba”.

„Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából” – húzta alá.

„Hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól, akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is ez egy mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe”

– folytatta.

„Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy Kapitány István „természetesen tudományosan fogalmaz, diverzifikációról beszél, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell vásárolni az energiahordozókat”, és a magyar kormány tett is komoly erőfeszítéseket ennek érdekében, többek között a Shell-lel is hosszú távú gázvásárlási megállapodást írtak alá, amikor még ő volt a vállalat globális alelnöke.

„De ha Magyarország nem vásárolhat kőolajat és földgázt a jövőben Oroszországtól, akkor az brutális áremelkedést fog jelenteni a családok és a vállalatok számára is.

A családok megélhetése és a gyárak működése, ezáltal munkahelyek kerülnének veszélybe, hogyha Kapitány alelnök úr véghezvinné a Brüsszelből kapott feladatot és elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól”

– figyelmeztetett.

„Jobb lenne ezt nem kipróbálni. Mondjunk nemet a rezsiáremelkedésre, mondjunk nemet a rezsiszámlák háromszoros növekedésére, és mondjunk igent a rezsicsökkentés eredményeinek megvédésére” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)