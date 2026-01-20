Orbán Viktor: A Tisza új gazdaságpolitikusát azért küldték, hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak

„Kibújt a szög a zsákból” – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán, reagálva a Tisza párt új gazdaságpolitikusának, Kapitány Istvánnak hétfő esti kijelentéseire, aki „az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról”.

Mint írtuk, szombaton Magyar Péter, a Tisza párt elnöke bejelentette, hogy Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke lesz a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője. Két nappal később Kapitány – akinek a neve először az 1980-as évek végén merült fel az államszocialista külkereskedelmi cégek egyikénél – élő adásban beszélt arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról, és egy általa megvalósíthatónak tartott, diverzifikált energiaellátási rendszer kialakításán dolgozna.

A hétfő esti adást követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóüzenetben bírálta az elhangzottakat. Úgy fogalmazott: „jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól”, ami szerinte „tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából”.

A kijelentésekre reagált a miniszterelnök is. Kapitány István Tisza Párthoz történő csatlakozásával kapcsolatban hangsúlyozta:

„Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak.”

Felidézte, hogy a háború kirobbanása óta a kormány azért küzd, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Erre példaként szolgálhat a tavaly novemberi, Egyesült Államokban kötött megállapodás, amelynek köszönhetően Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól.

Orbán Viktor szerint az összefüggések világosak és megkerülhetetlenek:

„Ez nem ízlés, vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára

– írta, majd hozzátette, lehet beszélni különféle technikai megoldásokról, de ezek nem változtatnak a tényeken. „Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények” – fogalmazott.

A miniszterelnök úgy látja, ezekre a tényekre „az új hajóskapitány” nem fordít figyelmet. Szerinte mindez azt mutatja, hogy számára fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint Magyarország érdekei: „Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner.”