Orbán Balázs: A Tisza Párt körbeveszi magát bankárokkal és energetikai multiktól érkező úgynevezett csúcsmenedzserekkel

Orbán Balázs az Igazság órája című online műsorban arról beszélt: miután Bajnai Gordon megjelent a színen, a Tisza Párt körbeveszi magát bankárokkal és energetikai multiktól érkező úgynevezett csúcsmenedzserekkel. Ezek az emberek – mint fogalmazott – nem véletlenül vannak jelen, beküldték őket ide, a feladatuk pedig az, hogy a különadókat vezessék ki. Hozzátette: ezt a világot Magyarország már ismeri, 2010 előtt ők voltak kormányon.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a közelgő választási kampány egyik legfontosabb kérdése az, hogy hiszünk-e abban, hogy van egy olyan brüsszeli út, ami szuverenitásfeladással jár, de majd gazdasági értelemben jobban fogunk járni. Hangsúlyozta: ebben nem szabad hinni, mert ez egy hazugság – elég csak megnézni azon Európai országokat, ahol feladták a szuverenitásukat, a gazdasági versenyképesség mégis romlik.

A politikai igazgató felidézte: a Tisza Pártról tudható, hogy támogatja az orosz olajról való leválást, ami komoly benzin- és energiaár-emelkedést jelentene. „Ezt mi nem szeretnénk ilyen helyzetben vállalni, ugyanakkor egy külföldi energetikai multitól érkező ember számára ez nem feltétlenül szempont” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint Kapitány Istvánt is küldték, nem véletlenül találkozott Magyar Péterrel: ezek az emberek pénzzel, programmal, lehetőséget kínálva kopogtatnak.

Úgy értékelte: a Tisza Párt vezetői úgy tesznek, mintha meg akarnák tartani a rezsicsökkentést, miközben Magyar Péter többször is elmondta, hogy szerinte a rezsicsökkentés egy humbug, amivel csak kiszúrják az embereknek a szemét.

A szerb olajfinomítóról

A szerb olajfinomító többségi orosz tulajdonrészének Mol általi megvásárlása kapcsán Orbán Balázs kiemelte: szuverenitási kérdés, hogy az energetikai infrastruktúrát ki kontrollálja a térségben. A magyar energiabiztonság és energiaszuverenitás szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Mol regionális szereplővé váljon. Elmondta: öldöklő verseny volt a jelentkezők között, végső soron az amerikaiak, az oroszok és a szerbek együtt döntöttek arról, ki veheti meg a tulajdonrészt. Ez – fogalmazott – a konnektivitás politikája a gyakorlatban, amely garantálhatja, hogy a nemzetek korában Magyarország a győztes országok között legyen.

Kihangsúlyozta:

Szerintünk a szuverenitást nem feladni kell, hanem megerősíteni, ez a magyar út

Példaként említette a 11 százalékos minimálbér-emelést, a 14. havi nyugdíj bevezetését és a családi adókedvezmények megtöbbszörözését, amelyek szerinte olyan eredmények, amik máshol nincsenek.

Ukrajna újjáépítéséről

Az Ukrajna újjáépítéséről szóló elképzeléseket Orbán Balázs átverésnek nevezte. Úgy fogalmazott: ehhez nagyon sok pénzre lenne szükség, a kérdés pedig az, hogy „ki lesz az a palimadár, aki azt a pénzt beteszi”. Hozzátette: az amerikaiak már stabilizálták a pozícióikat, míg Európában mindennap elhangzik, hogy addig és annyival támogatják Ukrajnát, ameddig és amennyire szükség van.

A háborúval kapcsolatban kijelentette: az keveseknek mindig jó üzlet, Magyarország azonban azok közé tartozik, akik ezen nagyon sokat veszíthetnek.

A közelgő választásról

A közelgő választás kapcsán Orbán Balázs úgy fogalmazott: ma az a kérdés, hogy a választó kire bízza a saját maga, a családja és a gyerekei jövőjét. Magyar Pétert notórius hazudozónak és megbízhatatlan alaknak nevezte, és azt mondta, látható, hogy valami simlisség van benne. Ha megalapozott kétség merül fel egy jelölt jó szándékát és elkötelezettségét illetően, akkor az emberek nem fogják megválasztani.

A béketanácsról

A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett béketanács kapcsán Orbán Balázs felidézte:

A miniszterelnök évek óta figyelmeztet arra, hogy a liberális világrendnek vége van, és az azt garantáló nemzetközi intézmények elvesztették jelentőségüket. Egy új világrend van, amelyet a nemzetek korának neveznek: ez egyszerre veszélyes időszak és nagy lehetőség Magyarország számára. Orbán Viktor azon dolgozik, hogy ennek az új világrendnek meghatározó intézményei legyenek

– tette hozzá. Megjegyezte: nem tudni, hogy a béketanács ilyen intézménnyé válik-e, de az, hogy Magyarország már a kezdeteknél jelen van meghatározó európai szereplőként, fontos lehetőség.

Orbán Balázs végül a közvélemény-kutatásokról szólva kijelentette: a baloldali intézetek tudatosan torzítanak a pártpreferencia-számok kapcsán. Úgy fogalmazott: Magyar Péter csupán egy aktuális brüsszeli báb, aki még a saját szavazói sem szeretnek és az ellenzéki bázist az a hit „tartja fogva”, hogy képes lehet legyőzni Orbán Viktort, miközben a számok szerint erre nem lesz képes.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)