Nagy István: Magyar Péter nem érezte szükségét annak, hogy szót emeljen, és megvédje a magyar és az európai gazdák érdekeit

„Magyar Péter, aki az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának tagja, hallgat. Hallgatása ugyanakkor nagyon is beszédes, kiválóan megfelel a brüsszeli elvárásoknak” – közölte az agrárminiszter kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában, azt róva fel a Tisza Párt elnökének, hogy nem áll ki a magyar és európai gazdák érdekeiért.

Nagy István azt mondta: a kezdetektől fogva nem értette, hogy miért is akar Magyar Péter tagja lenni ennek a bizottságnak. „Vagyis sejtem, mert nyilván azt gondolta, hogy majd így a vidék problémáit jobban megérti, és jobban tud érvényesülni a vidéki választók között. De hát mit akar egy olyan ember, aki a gazt sem tudja megkülönböztetni a napraforgótól?” – tette fel a kérdést a tárcavezető.

Hozzátette:

Magyar Péter nem érezte szükségét annak, hogy szót emeljen, és megvédje a magyar és az európai gazdák érdekeit, pedig volna mit megvédeni, hiszen ott van az Európai Unió és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás, amely alapjaiban veszélyezteti az agrárpiacainkat.

„Magasabbak lesznek a kvóták, kontroll nélkül jöhetnek a kétes minőségű agrártermékek, sokkal nagyobb mennyiségben, mint a háború előtt – mondta Nagy István, feltéve a kérdést: nem lett volna célszerű fölemelni a hangját ellene?

Úgy folytatta, hogy az új EU-s költségvetési tervezetben pedig több mint 20 százalékkal kevesebb forrást akarnak adni a gazdáknak.

„Nem kellett volna szólni, hogy a vidékfejlesztés mennyire fontos? Nem kellett volna szóvá tenni, hogy egyetlen egy centet sem különítenek el az új költségvetésben az élelmiszeripar fejlesztésére? Hát mennyire botrányos ez?” – fogalmazott Nagy István. A miniszter a harmadik témaként a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt említette, megjegyezve: a tiszások minden további nélkül asszisztálnak ahhoz, hogy ez elfogadják. Hangsúlyozta, hogy

mindegyik intézkedés Ursula von der Leyen elnöksége alatt megássa az európai agrárium sírját, és Magyar Péter hallgatása ehhez asszisztál, ezt segíti elő.

„Ezért ő a kiválasztott, ezért ő a brüsszeliek jelöltje. A tökéletes báb, mert önálló gondolat nincs, a magyar érdek nem számít, csak a brüsszeli érdek. Végre képviselni kellene a magyar gazdákat, ha már úgy érezte, hogy ő az Európai Unió mezőgazdasági bizottságának akar a tagja lenni. De újra és újra bebizonyosodik, hogy az élet minden területén, itthon is és Brüsszelben is csak a Fidesz–KDNP-re számíthatnak a magyar emberek” – emelte ki.

Hozzátette: legyen az a migráció elleni küzdelem, a rezsicsökkentés megvédése, a családi adókedvezmények vagy a 13., illetve a 14. havi nyugdíj, a béke melletti leghatározottabb kiállás vagy épp a vidék és a gazdák támogatása, annak megvédése. „Magyar érdek vagy brüsszeli érdek? Hát, lehet választani. A Fidesz a biztos választás” – zárta videóját Nagy István.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)