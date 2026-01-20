Milliárdokat kap a kormánytól Miskolc, a város megveheti és életre keltheti a DAM rozsdaövezetét

Mint írták, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a város egy 33,6 hektár nagyságú terület és az ingatlanhoz tartozó tárgyi eszközök megvásárlására, valamint a tulajdonviszonyok kialakítására és az üzemeltetési költségek biztosítására kapja az egyedi támogatást. A hatmilliárd forintos támogatásban Miskolc külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül részesül.
A közlemény szerint
„az egykori DAM területe a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát”.
A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet és a támogatásnak köszönhetően most újabbakat tud majd megvenni.
A miskolci városvezetés célja az, hogy a DAM területe „újra Miskolc élő része legyen, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója”
– áll a sajtóanyagban.
A támogatásról Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) polgármester is beszámolt Facebook-oldalán.
A videóban elmondta: a finanszírozás nemcsak a vásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését és üzemeltetője is legyen az iparterületnek.
A polgármester leszögezte, a városvezetéssel szeretnék a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni, „zöld városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet”. Kiemelte, „ez egy hosszú menet lesz” és a várossal egy sokéves munka elején állnak.
Hozzátette: sok tervezési munka vár a városvezetésre, a közeljövőben pedig
megkérdezik a miskolciakat is arról, mit gondolnak a DAM-terület jövőjéről.
Kijelentette, „egy biztos, vásárolni most tudunk, ezért cselekednünk is most kell”.
Kiemelt kép: A DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. miskolci telepe. (Fotó: MTI/Vajda János)