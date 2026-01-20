Megmentették a könyvállományt, újra látogatható a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat.

Hortobágyi T. Cirill főapát kedden sajtótájékoztatón ismertette, hogy a könyvtárat tavaly júniustól zárták be a mintegy százezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár-fertőzés miatt.

Kijelentette, hogy

a „főapátsági könyvtárat megmentettük.”

Azt mondta, hogy a rovarmentesítési eljárás mellett minden egyéb fertőzést is feltérképeztek és kezelés alá vettek, valamint a könyvtár teljes bútorzatát fertőtlenítették.

Kiemelt kép: Anoxiás eljárással kezelt könyvek a Pannonhalmi Fõapátsági Könyvtárban 2025. július 3-án. A könyvtárban a kenyérbogár (Stegobium paniceum) okozott nagy kiterjedésû fertõzést. A rovarinvázió utáni állományvédelemi munkálatokról ezen a napon tartottak sajtótájékoztatót a Pannonhalmi Fõapátságban – MTI/Krizsán Csaba