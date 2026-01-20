Megjelent az új KRESZ, Lázár János ismertette az alapjaitól átdolgozott szabályokat

Lázár János közösségi oldalán ismertette az alapjaitól megújított, új KRESZ-tervezetet, amely igazodik a modern közlekedés kihívásaihoz.

„Minden változott, ami a közlekedést érinti: az út, a jármű és az ember” – írta Lázár János az immár ötvenéves hatályos KRESZ-ről. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy ez idő alatt hatalmas technológiai fejlődés ment végbe a járműiparban, de sokat változtunk mi, közlekedők is, ami miatt szükség volt a KRESZ megújítására.

Lázár János közölte, hogy az elmúlt másfél évben a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel közösen készítették az alapjaitól új KRESZ-t, hetven szervezet és száz szakértő bevonásával, több száz szakértői egyeztetés keretében, több mint 1500 észrevételt és javaslatot dolgoztak fel. Ezáltal az új KRESZ elmondása szerint minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.

Az új KRESZ kapcsán Lázár János kiemelte:

Középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvévé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására.

Az élethez igazítja a szabályokat. Képes lépést tartani a mindennapok ritmusával, és megfelel a közlekedésre vonatkozó társadalmi elvárásoknak. Elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki – mondta az államtitkár.

Halad a korral. Szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet, és segíti a városi közlekedés fejlődését.

Szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul. Kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait, egyszerűbb, egyértelműbb és érthetőbb – hangsúlyozta Lázár.

Az államtitkár emlékeztetett:

„A KRESZ közös ügyünk. Mindenkit érint és mindenkire vonatkozik: ahogyan kilépünk a kertkapun, vagy a lépcsőház ajtaján, közlekedők vagyunk.”

Akár gyalog, kerékpárral, autóval vagy más járművel indulunk útnak, a KRESZ határozza meg a tőlünk elvárt magatartást, és azt is, mire számíthatunk a többi közlekedőtől.

Lázár János kiemelte, hogy a KRESZ az állampolgárok körében a legismertebb és legtöbbször alkalmazott jogszabály. „Alkossuk meg együtt!” – mondta, hozzátéve, hogy a szakértői munkát lezárták, és eljött az idő, hogy mindenki megismerje az új KRESZ tervezetét. Felhívta a figyelmet arra, hogy

a weboldalán a véleményével és javaslataival mindenki hozzájárulhat az új közúti közlekedési szabályok kialakításához.

Kiemelt kép: Autók és gyalogosok a behavazott Teréz körúton 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)