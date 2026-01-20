Már csak négy nap, és megtartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat

A közlemény szerint 9. évfolyamra több mint 52 900 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire; 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 11 000, 8 évfolyamoson több mint 6400 gyermek vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak.
Azok a felvételizők, akik a január 24-ei vizsgán alapos indokkal, igazoltan nem tudnak részt venni, a február 3-ai, pótló írásbelin vizsgázhatnak a vizsgájuknak helyszínt adó iskolaigazgató egyedi döntése alapján. A vizsgával kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók – áll a közleményben.
Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)