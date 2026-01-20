Letartóztatták a fiát felgyújtani próbáló szabolcsi férfit

Emberölés bűntett kísérlete miatt a Nyíregyházi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki benzinnel locsolta le, majd megpróbálta felgyújtani a fiát – közölte a Nyíregyházi Törvényszék kedden az MTI-vel.

A megalapozott gyanú szerint az ittas állapotban lévő, büntetett előéletű gyanúsított január 17-én egy Nyíregyházához közeli településen lévő házukban többször felszólította a fiát, hogy távozzon, mert nem kívánja őt tovább eltartani,

a fiú azonban közölte az apjával, hogy nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt áll, így nem mehet el

– ismertették a közleményben.

A gyanúsított ekkor

közel három deciliter benzint a fiára és környezetére locsolt, majd egy égő gyufát dobott felé.

A ház lángra kapott és teljesen kiégett; a sértett és édesanyja, majd később a gyanúsított is sérülések nélkül ki tudott menekülni. A végzést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)