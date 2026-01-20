Különleges kismajmot foglaltak le a pénzügyőrök a határnál – VIDEÓ

Fiatal, aranyfejű oroszlánmajmot próbált egy román férfi Olaszországba csempészni – a szűk ketrecben szállított, sérülékeny, veszélyeztetett egyedet kislányának szánta ajándékba.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei január 18-án éjszaka a rédicsi határátkelőhelynél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt. A jármű rutinvizsgálatakor,
a sofőr feje feletti rekeszből, egy fiatal aranyfejű oroszlánmajom került elő
– számolt be az esetről a NAV.
A közlemény szerint a 42 éves sofőr azt állította, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. Az állathoz tartozó egészségügyi okmányt és tartási engedélyt nem tudott bemutatni. A járőrök viszont azonnal értesítették a területileg illetékes kormányhivatal és nemzeti park munkatársait, miközben a kisállatot egy fűtött irodába vitték.
A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy
a kismajom valóban veszélyeztetett faj egyede, amely nemzetközi védelem alatt áll.
A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik a további intézkedést átvették és
természetkárosítás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.
Hozzátették, hogy a kismajom azóta a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodó vendégszeretetét élvezi.
„Az ilyen fajok nem ajándéktárgyak: védelmük közös felelősség” – hangsúlyozták.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)