Ködbe burkolózik az ország nagy része, de nem mindenhol marad szürke az ég

Legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Az északnyugati tájakon időnként élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +1 fok között várható.

Késő este többnyire -13 és -5 fok közötti értékekre számíthatunk. A (zúzmarás) köd és rétegfelhőzet ismét terjeszkedik, hajnalban az ország nagyobb részén borult, párás, helyenként ködös idő valószínű. Tartósan derült körzetek elsősorban északon, északkeleten, illetve a Dél-Dunántúlon lehetnek nagyobb eséllyel. A borult, ködös tájakon jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás nem zárható ki. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában -15 és -7 fok közé hűl le a levegő, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: A drónnal készült képen a reggeli pára és füst Salgótarján Zagyvaróna településrésze felett Salgótarján közeléből fotózva 2025. december 27-én (Forrás: MTI/Komka Péter)