Dömötör Csaba: A Tisza brüsszeli pártja hozta össze a gazdákat sújtó megállapodást, a Fidesz pedig ezt megvétózta

„Napi plafon-leszakadás” – fogalmazott kedden a Facebook-oldalán Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő arra reagálva, hogy Magyar Péter azt mondta: a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól.
„Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától” – írta a kormánypárti politikus, hozzáfűzve, hogy
a Mercosur-megállapodást Magyar Péterék saját brüsszeli pártja hozta össze.
Dömötör Csaba a bejegyzésben kiemelte, hogy
az Európai Néppárt (EPP) tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni, a magyar kormány pedig ezzel szemben vétózott.
„Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot” – hangsúlyozta posztjában Dömötör Csaba.
Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője (Fotó: MTI/Bús Csaba)