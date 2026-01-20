Dömötör Csaba: A Tisza brüsszeli pártja hozta össze a gazdákat sújtó megállapodást, a Fidesz pedig ezt megvétózta

Dömötör Csaba szerint „napi plafon-leszakadás” Magyar Péternek az az állítása, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól, hiszen a Tisza brüsszeli pártja hozta össze a gazdákat sújtó megállapodást, a Fidesz pedig ezt megvétózta. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától – írta a kormánypárti politikus

„Napi plafon-leszakadás” – fogalmazott kedden a Facebook-oldalán Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő arra reagálva, hogy Magyar Péter azt mondta: a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól.

„Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától” – írta a kormánypárti politikus, hozzáfűzve, hogy

a Mercosur-megállapodást Magyar Péterék saját brüsszeli pártja hozta össze.

Dömötör Csaba a bejegyzésben kiemelte, hogy

az Európai Néppárt (EPP) tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni, a magyar kormány pedig ezzel szemben vétózott.

„Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot” – hangsúlyozta posztjában Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője (Fotó: MTI/Bús Csaba)