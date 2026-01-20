Az államtitkár közölte, éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók lakáshitelük 1 millió forintos elengedését

„Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést, de a program ezután is folytatódik” – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Koncz Zsófia kifejtette, aki januárban igényli ezt, már februárban akár egy összegben megkaphatja a nettó egymillió forintot a 2026. január 1-je előtt felvett lakáshitelének csökkentésére. Hozzátette, a program ezután is folytatódik, onnantól a jövőbeli hitelekhez lehet felhasználni önerőként, vagy a január 1-je után igényelt hitelek havi törlesztését segíti a kormány.

Az államtitkár egyedülállónak nevezte ezt az otthontámogatási formát, mert kombinálható a korábbi intézkedésekkel és széles kört érint, azokat, aki „nap mint nap a közért tesznek.” Emlékeztetett, az otthontámogatások 2015-ben a CSOK-kal indultak, és tavaly szeptember 1-jén teljesedtek ki a „rendszerváltás óta nem látott mértékű támogatással,” az Otthon Start programmal.

Koncz Zsófia szólt arról, hogy a 30 év alatti, kétgyermekes édesanyák szja-mentességéről és a családi adókedvezményről minden év elején nyilatkozni kell, a 40 év alatti, háromgyermekes édesanyák esetében azonban elég egyszer kérni az szja-mentességet, és az onnantól élete végéig jár az illetőnek. Már több tízezren igényelték eddig – jegyezte meg.

„A családi adókedvezmény is duplázódott januártól, ez egymillió családot érint, és új korszakot nyit az édesapák számára is, hiszen ha valahol az anya szja-mentes lett, akkor az adókedvezményt az apa veheti igénybe”

– mondta.

Az államtitkár aláhúzta: a NAV honlapján minden információ megtalálható, egy Anyácska nevű nyomtatvánnyal egyszerre igényelhető az szja-mentesség és a családi adókedvezmény. Ha valaki most nem nyilatkozik, az adóbevalláskor visszamenőleg is megkapható a kedvezmény – közölte.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, olyan komplex családi adórendszert dolgoztak ki, „amely sehol máshol a világon nem létezik.” Idén a GDP 5 százalékát, 4802 milliárd forintot fordítanak a családokra; de a családi adókedvezmény 2011-es visszavezetése óta ötezer milliárd forintot hagytak a családoknál – hangsúlyozta.

Az államtitkár elmondta, az Európai Bizottság támadja emiatt a magyar kormányt. Hangsúlyozta, Brüsszelnek kell a pénz a háborúra, amire viszont a magyar kormány nem akar költeni, ezért is óriási a választás tétje – húzta alá Koncz Zsófia.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)