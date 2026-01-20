A sínek közé taszította egy agresszív utas a jegyellenőrt a szentendrei HÉV egyik állomásán

Hétfőn délután a Budapestről Szentendrére közlekedő HÉV járatán egy agresszív, hangosan viselkedő háromfős társaság utazott. Ezt észlelve a BKK-jegyellenőr a Budakalász, Szentistvántelep megállónál felszólította a társaságot, hogy szálljanak le a szerelvényről – számolt be a rendőrségi közlemény alapján a 24.hu.
A társaságban lévő 34 éves férfi ekkor
megfenyegette az ellenőrt, aki a rendőrségi segélyhívót kezdte hívni a mobiltelefonján.
Ezt látva a 34 éves férfi kiütötte a telefont a jegyellenőr kezéből, majd, amikor lehajolt, hogy a készüléket felvegye, hátulról ököllel tarkón ütötte. Ezt követően az ütés hatására
a sínekre zuhant a jegyellenőr, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett a lábán.
A helyszínre érkező rendőrök az érintett személyeket előállították a Szentendrei Rendőrkapitányságon. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indított eljárásban gyanúsítottként hallgatták ki a 34 éves férfit, aki szabadlábon védekezik.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)