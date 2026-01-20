Műsorújság
A sínek közé taszította egy agresszív utas a jegyellenőrt a szentendrei HÉV egyik állomásán

Szerző: hirado.hu
2026.01.20. 16:31

Szerző: hirado.hu
A járműről hangoskodás miatt leszállított társaság agresszív tagja olyan erővel vágta tarkón a jegyellenőrt, hogy a sínek közé zuhant a szolgálatot teljesítő alkalmazott Szentistvántelep HÉV-állomáson.

Hétfőn délután a Budapestről Szentendrére közlekedő HÉV járatán egy agresszív, hangosan viselkedő háromfős társaság utazott. Ezt észlelve a BKK-jegyellenőr a Budakalász, Szentistvántelep megállónál felszólította a társaságot, hogy szálljanak le a szerelvényről – számolt be a rendőrségi közlemény alapján a 24.hu.

A társaságban lévő 34 éves férfi ekkor

megfenyegette az ellenőrt, aki a rendőrségi segélyhívót kezdte hívni a mobiltelefonján.

Ezt látva a 34 éves férfi kiütötte a telefont a jegyellenőr kezéből, majd, amikor lehajolt, hogy a készüléket felvegye, hátulról ököllel tarkón ütötte. Ezt követően az ütés hatására

a sínekre zuhant a jegyellenőr, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett a lábán.

A helyszínre érkező rendőrök az érintett személyeket előállították a Szentendrei Rendőrkapitányságon. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indított eljárásban gyanúsítottként hallgatták ki a 34 éves férfit, aki szabadlábon védekezik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

