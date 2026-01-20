A miniszter kijelentette, a kormány átvilágítja az EU hatásköreit

„A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását” – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörök – Hatáskörbővítés az oktatás, a kultúra és a családpolitika területén című konferencián kedden, Budapesten.

Bóka János úgy fogalmazott: a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről ma már általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése. „Ez szuverenitási kérdés, az EU ugyanis a hatáskör-átruházás elvére épül, a tagállamok döntik el, hogy mely területen kívánnak az intézményeiken keresztül együttműködni” – mondta, hangsúlyozva: ha kiveszik a döntést a tagállamok kezéből, súlyosan sérül a tagállami szuverenitás.

Az uniós jog folyamatos térnyerése zajlik az oktatás, a kultúra és a családpolitika terén is, a jelenlegi ellensúlyok pedig nem működnek, ezért új megoldásokra, új eszközökre van szükség

– közölte.

Az átvilágítás célja, hogy feltárja a lopakodó hatáskörbővítés gyakorlatát a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, az oktatás, a kultúra és családpolitika terén. Arra is keresik a választ, miért nem működnek a gyakorlatban a tagállami hatásköröket védő uniós eszközök – mondta Bóka János.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Vajda János)