A hatalmas vízveszteség miatt a vártnál lassabban állhat helyre a fűtés Kazincbarcikán

Azt írta: délelőttre prognosztizálják a rendszer újraindulását, így a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb. A Csokonai utca 2. és 28., a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. és a Székhelyóvodánál lévő szakaszt a szakemberek kizárták, ezeken a helyeken csak akkor tudják megkezdeni a helyreállítást, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.
A polgármester egy későbbi bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer leállása ellenére mindenhol megoldható a gyerekfelület.
Mint írta, az óvodákban és bölcsődékben sincs fűtés, ezért elektromos fűtőtestekkel, valamint hősugárzókkal biztosítják a melegebb hőmérsékletet a gyermekeknek, de ha szükséges, csoportokat is összevonhatnak.
Az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, de a gyermekek felügyeletét szükség esetén biztosítják. A bentlakásos idősellátó helyeken szintén elektromos fűtőtesteket használnak – közölte Szitka Péter.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikán hétfőn állt le a távfűtés a távhőrendszerben keletkezett hiba miatt.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)