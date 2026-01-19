Török embercsempész ellen emeltek vádat Zalában

Tíz embert akart egy személyautóban Olaszországba szállítani az a török embercsempész, aki ellen Zalában emeltek vádat – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

Jánky Judit közlése szerint a 33 éves török férfi 2024 októberében a magyar-szerb határ közelében felvett az autójába kilenc kínai és egy pakisztáni állampolgárt. Sem tartózkodási, sem átutazási joggal, illetve engedéllyel nem rendelkező utasait francia rendszámú járművel a magyar-szlovén államhatár illegális átlépésével Olaszországba akarta szállítani.

A vádlott az embercsempészésért Szlovéniában kapott volna pénzt az utasaitól és ismeretlenül maradt megbízóitól.

A gépkocsit a vádlott vezette, utasai közül hárman a csomagtartóban voltak, hatan a hátsó ülésen, egymás ölében, egy ember pedig a vezető mellett ült.

A sofőr kora reggel már Pacsán járt az autóval, amikor egy kanyarban a sebesség helytelen megválasztása miatt letért a bal oldali útpadkára, és nekiütközött a települést jelző táblának. A balesetben senki nem sérült meg, mindenki kiszállt, és gyalog indult tovább.

A vádlottat és az általa csempészett külföldieket a rendőrség rövid időn belül elfogta.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfivel szemben embercsempészés bűntette miatt emelt vádat, börtönbüntetés kiszabását és a vádlott kiutasítását indítványozta.

Kiemelt kép: Magyarország – Szlovénia közötti határátkelőhely (Fotó: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)