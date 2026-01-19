Tinédzsereket mentett ki a jeges Ipolyból egy bátor édesapa – VIDEÓ

Szlovák tinédzserek alatt szakadt be a jég az Ipolyon, a lányok mellkasig merültek a jeges folyóban, a lábuk nem ért le, kimászni nem tudtak, de segélykiáltásukat meghallotta egy hős édesapa.

A hirado.hu elsők közt számolt be arról, hogy beszakadt az Ipoly jege két kiskorú alatt. A Rendészeti Államtitkárság bejegyzéséből kiderül, hogy szlovák lányok egy határközeli településről sétáltak a folyó partjára, majd miután egyikük jégre ment, megtörtént a baj.



„Kisgyermekét babakocsiban tolva sétált a szobi apuka tegnap délután, amikor segélykiáltásokat hallott az Ipoly irányából. Miközben ösztönösen a hangok irányába futott, hívta a 112-t” – idézte fel a történteket közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A bejegyzésben kiemelték, hogy a férfi a Préskert telepnél lévő parthoz érve két embert vett észre a folyóban, akik

a jégbe kapaszkodva próbáltak a felszínen maradni.

Gondolkodás nélkül rohant mentésükre,

mindkét lányt kihúzta a fagyos vízből,

ám a jégpáncélról nem tudta a partra vonszolni őket, onnan az időközben kiérkező rendészeti egységek vitték őket biztonságos helyre.

„Látható sérülés nem volt rajtuk. Átázott ruhájuk helyett száraz egyenruhába bújtatták, majd a Pest vármegyei rendőrség járőrei és a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói karjukba emelve vitték őket a mentőautóhoz” –írták.

Kiderült: a szlovák tinédzserek egy határközeli településről sétáltak a folyó partjára. Az egyik lány a jégre ment, az azonban beszakadt alatta. Barátnője próbált segíteni, ám ő is ugyanígy járt.

Mellkasig merültek a jeges vízben, a lábuk nem ért le, kimászni nem tudtak,

csak kapaszkodtak a jégbe, miközben egyre fogyatkozó erejükkel segítségért kiabáltak. Ezt hallotta meg a közeli kerékpárúton kisgyermekével arra sétáló kispapa, aki bátran, ösztönösen és hezitálás nélkül cselekedett.

