Téves információk terjednek a Budapesten eltűnt, 18 éves Mátyásról – miközben már az is felvetődött, hogy lezuhanhatott a Lánchídról

Egressy Mátyás péntek este a budapesti V. kerületi Ötkert szórakozóhelyen bulizott, majd szombaton hajnalban indult haza XI. kerületi otthonába. Barátai szerint alkoholt fogyasztott, de nem szokatlan mennyiségben. Több tömegközlekedési eszközt vett igénybe: éjszakai busszal az Örs vezér térig utazott, HÉV-vel Csömörre ment, majd visszatért Budapestre. Reggel fél hét körül a Lánchídon sétált át – közölte korábban az édesapja.

A család beszámolója szerint az eltűnése óta többször látták Mátyást Budapest különböző pontjain. Többen zavartnak, ijedtnek írták le, és megfutamodott, amikor megszólították. Vasárnap hajnalban Pestszentlőrincen is felbukkant, kabát nélkül, kimerülten. A hozzátartozók attól tartanak, hogy italába valamilyen szer kerülhetett, mivel rá nem jellemző módon viselkedett, mentális betegsége nincs, és az alkohol hatásának addigra már el kellett volna múlnia.

Széles körű keresés indult

Mátyás eltűnése óta hatalmas összefogás alakult ki a felkutatására. A keresésben részt vesz a családja, barátai, ismerősei, de több ismert hazai közéleti szereplő is csatlakozott. Budapest legforgalmasabb csomópontjain plakátokat helyeztek ki a fényképével, és a hozzátartozók folyamatosan próbálják elérni a fiút, bízva abban, hogy biztonságban van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki rendelkezik információval Egressy Mátyás tartózkodási helyéről, hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen névtelen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú-zöldszámon, amely a nap 24 órájában elérhető.

A kiemelt kép forrása: Facebook