Reagált a Soros-szervezet jelentésére Gulyás Gergely: „A kormány túlteljesítette a nyugdíjak értékállóságának megőrzésre tett ígéretét”

A kormány azt a vállalását, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, sikerült messzemenőkig túlteljesíteni – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában. Gulyás Gergely leszögezte: Soros György egyik szervezete írt egy rosszindulatú jelentést.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy Soros György számtalan szervezetéből az egyik, a Human Rights Watch írt egy rosszindulatú jelentést a magyar nyugdíjasok helyzetéről.

A miniszter ezért egy válaszlevelet küldött a szervezetnek, amelynek lényegi állítása, hogy a kormány azt a vállalását, amit még 2010-et megelőzően tett, miszerint a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, sikerült messzemenőkig túlteljesíteni.

Másfél évtized alatt nagyot nőttek az átlagos nyugdíjak

Ismertetése szerint

Magyarországon 2010-ben 97 ezer forint volt az átlagnyugdíj, míg 2026 januárjában – figyelembe véve a 13. havi nyugdíjat, illetve most már a 14. havi nyugdíj első részletét is – egy hónapra lebontva 286 ezer forint fölött van.

Ez azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük az inflációt is, akkor a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal nőtt a kormányzásuk alatt – mutatott rá.

Hozzátette, idén bevezették a 14. havi nyugdíjat, amelynek az első részét fogják kifizetni; 3,6 százalékkal megemelték január elsején a nyugdíjakat, és a 13. havi nyugdíjat is továbbra is ki fogják fizetni.

Fontos a nyugdíjak további emelése

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a helyettesítési ráta – vagyis, hogy a nyugdíjba vonuló hány százalékát kapja meg a korábbi bérének – Magyarországon a férfiak esetén 78 százalék, míg ez az Európai Unióban csak 68 százalék, az OECD-országokban pedig 63 százalék. Nők esetén ez a mutató itthon 72,8 százalék, az uniós átlag 68 százalék, az OECD-átlag pedig 62,4 százalék.

„Ez természetesen még mindig nem elegendő, még mindig van hova előrelépni, ezért is fontos a nyugdíjak emelése, a 14. havi nyugdíj bevezetése, de mégiscsak a helyzet az, hogy korábban a baloldali kormányok alatt a nyugdíjak reálértéke 10 százalékkal csökkent, az általunk visszaadott 13. havi nyugdíjat ők elvették, és pont az időseket tették a világgazdasági válság időszakában a legkiszolgáltatottabbakká”

– fogalmazott a politikus.

Az új baloldal folytatná a 2010 előtti megszorítások politikáját

Hozzátette, hogy ma a baloldal mögött pontosan ugyanazok a személyiségek sorakoztak fel, akik már Gyurcsány Ferencnek, sőt néhányan már Horn Gyulának is tanácsadói, miniszterei voltak.

„Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy ettől eltérő politikát folytatna az új baloldal, egy DK-Tisza-együttműködés, úgyhogy a nyugdíjasok számára is óriási tétje van a választásoknak, hiszen ha nem akarunk visszatérni ahhoz a megszorításokkal teli politikához, amelynek elszenvedői leginkább éppen a nyugdíjasok voltak, akkor érdemes a biztos választásra, a Fideszre szavazni”

– mondta Gulyás Gergely.

Kiemelt kép: Nyugdíjasok önfeledten kerékpároznak a szabadban (Fotó: Shutterstock)