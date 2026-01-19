Beszakadt az Ipoly jege két kiskorú alatt, majdnem meghaltak

A meteorológiai előrejelzések szerint száraz, hideg idő lesz. Helyenként ködös, az ország északkeleti részén mínusz 15, akár mínusz 20 Celsius-fokos hideg idő várható – közölte az operatív törzs hétfőn az MTI-vel. Arról is beszámoltak, hogy az Ipoly jege beszakadt a hétvégén két gyerek alatt.

Azt írták, a meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes részein várható borult, ködös időjárás, máshol többnyire napos idő lesz.

A borult területeken előfordulhat minimális hószállingózás és ónos szitálás, egyébként száraz, de hideg idő várható;

a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 Celsius-fok között várható, késő este északkeleten mínusz 15, akár mínusz 20 fokra hűl le a levegő.

Kitértek arra is, hogy a rendkívüli hideg miatt január 15-e óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak, ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került.

Vasárnap 234 tűzoltó végezte a tűzifa szállítás előtti feldarabolását, 503 katona, rendőr és polgárőr 186 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. Vasárnap 193 helyszínre összesen 843 köbméter tűzifa jutott el. 75 köbmétert közvetlenül rászorulóknak, 768-at pedig az önkormányzatokhoz vittek, 118 településre jutott el tüzelő – írták.

Közölték azt is, hogy

vasárnap 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk, egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök átadták őket a mentőknek.

A mentők a Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették, fagyási sérülést nem szenvedtek, vasárnap este hazamehettek.

Megjegyezték: ez az eset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes, az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá.

Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy nem tanácsos egyedül korcsolyázni.

Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni. Minél nagyobb testfelülettel vagyunk a jégen, annál kisebb az esélye, hogy beszakad. Ha a jég beszakadt, próbáljunk hason felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Ha a jég alá kerül valaki, akkor van esélye túlélni, ha felfelé néz és a fények alapján megtalálja a léket a jégen, ahol beszakadt. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.

Úgy folytatták, hogy a tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 17 helyszínre, közlekedési balesetekhez, kidőlt fákhoz és épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt riasztották.

A rendőrséget 95 közlekedési balesethez riasztották, amelyek közül 18 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2146 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 84 esetben nyújtottak számukra segítséget. 768 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 11 embert kellett figyelmeztetni – tették hozzá, azzal együtt, hogy a mentőszolgálat 3476 esethez vonult vasárnap.

Vasárnap 13 településen és Budapest XI. kerületében összesen 4433 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatást mindenhol rövid időn belül helyreállították, jelenleg sehol sincs áramszünet.

Az ivóvízellátás tegnap 23 településen és 4 budapesti kerületben akadozott, 1945 fogyasztót érintett. Jelenleg a XXII. kerületben 8 fogyasztónál, illetve Gyódon 788 fogyasztónál nincs víz, a hiba elhárítása folyamatban van.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal több. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség

– írták.

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 190 munkagép dolgozott vasárnap. A síkosságmentesítéshez 59 151 tonna útszóró só és 2 190 648 liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre.

A közlemény szerint a Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.

A köznevelési intézmények zavartalanul működnek, a szakképző intézmények közül egyben van hétfőn online oktatás.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát vagy a 112-es segélyhívó számot.

Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg. Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, rokonainkra, szomszédjainkra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is – kérik.

Kiemelt kép: Befagyott a Balaton, a kijelölt helyeken rá lehet menni a tó jegére (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)