Nézőpont Intézet: egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét

Egyre több jel utal arra, hogy már a Tisza Párt környékén sem hisznek Magyar Péter választási győzelmében – írja elemzésében az Intézet. Hangsúlyozták:

Amellett, hogy már az ellenzékhez köthető kutatóintézetek is egyre óvatosabban nyilatkoznak a kérdésben, a Tisza holdudvarában is megkezdődött a nyilvánosság felkészítése az ellenzéki vészforgatókönyvre azzal, hogy már jó előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.

A Nézőpont Intézet múltheti közvélemény-kutatásának eredményei szerint is megalapozott ez az ellenzéki elbizonytalanodás. Tavaly novemberhez képest ugyanis 50 százalékról 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást, miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről. Mindezzel párhuzamosan csökkenni látszik a kérdésben bizonytalanok aránya is.

Forrás: Nézőpont Intézet

Minthogy a pártok támogatottságában az utóbbi időben érdemi elmozdulás nem történt, a Nézőpont Intézet múlt héten publikált január eleji adatok szerint a Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben, így nem meglepő, hogy a választáshoz közeledve egyre többen számítanak Orbán Viktor győzelmére.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)