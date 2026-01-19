Ködös reggel után több térségben is napsütéssel indul a hét

Főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl egyes tájain tartósan borult körzetek is maradhatnak. Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő valószínű. Legfeljebb a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás.

A jellemzően keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg időnként. A csúcshőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű.

Késő estére -15 és -4 fok közé hűl le a levegő.

A köd, rétegfelhőzet ismét terjeszkedik, hajnalban már nagy területen borult, párás idő várható, helyenként zúzmarás köddel.

Az északkeleti megyékben és a délnyugati, nyugati országrészben ugyanakkor nagyobb területen maradhat végig derült az ég. A borult, ködös tájakon jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás nem zárható ki. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában -15 és -7 fok közé hűl le a levegő, de a tartósan derült tájakon ennél jóval hidegebb lesz az éjszaka, több helyen -15 fok alá, északkeleten akár -20 fok köré csökkenhet a hőmérséklet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)