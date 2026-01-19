Kamionbaleset történt az M1-es autópályán Herceghalomnál, több kilométeres a torlódás

Több kamion ütközött az M1-es autópályán a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, ezért több kilométeres a torlódás mindkét irányba – közölte hétfő reggel az Útinform.

Azt írták, hogy a 30-as kilométernél

a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is csak egy sáv járható.

A határ felé vezető oldalon már 10 kilométeres, a főváros felé 6 kilométeres a torlódás – tették hozzá az Útinform oldalán.

Később azt is hozzátették: „A határ felé vezető oldalon a 10 km-t meghaladó lassulás, szakaszos torlódás kihat az M0-s autóút forgalmára is, ahol az M1-es felé 2-3 km-en araszolnak a gépjárművek. A főváros felé vezető oldalon a 40-es és a 20-as km között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.”

Máshol is lassul a forgalom

Az Útinform emellett arról is beszámolt, hogy:

Az M51-es autóúton, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a csomóponti ág előtt, egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A sérült járművek a belső sávban állnak a 28-as km-nél. A baleset mögött egy km-en araszolnak a gépjárművek.

Az 1-es főúton, Mosonmagyaróvár közelében, a 167-es km-nél egy személyautó árokba hajtott, a fél útpályát lezárták.

Az M1-es autópályán, Komárom térségében,a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 85-ös és a 96-os km közötti szakaszon, a kiépített terelésben, az átterelt sávot munkavégzés miatt lezárták.

A kiemelt kép illusztráció: forgalmi dugó az M1 autópálya feletti átvezetõ hídon Tata határában 2013. augusztus 9-én. MTI Fotó: Lakatos Péter.