Rendkívüli hidegre ébredt az ország vasárnap: helyenként megközelítette a hőmérséklet a –20 fokot

Az ország északkeleti harmadában volt a leghidegebb vasárnap virradóra, a hőmérséklet ott helyenként közelített a mínusz 20 fokhoz – erről ír az Időkép.

A meteorológiai portálon kifejtették, a Kárpát-medencébe beáramló, száraz, hideg levegőnek köszönhetően az éjszaka folyamán az ország északkeleti harmadán meglehetősen lehűlt az idő, ismét erős fagyokra ébredhettünk.

Az Időkép megjegyezte, két évvel ezelőtt ezen a napon 17,7 fokkal megdőlt a melegrekord.

Ugyan az ország északi, északkeleti részein ugyanis nagyrészt derült volt az idő, éppen emiatt – ahogy az Időkép megjegyezte – „szépen, csendben dolgozhatott a beáramló hideg”. A meteorológiai portál szerint a leghidegebbet a Nyírségben mérték, Szabolcskán mínusz 18,47 Celsius-fokot mutatott a hőmérő higanyszála.

Az Időkép szerint enyhébb értékeket a Dunántúl nagy részén és délkeleten lehetett mérni, ahol a borongós-rétegfelhős, ködös területeken mínusz 1 és mínusz 3 Celsius-fok közötti értékeket rögzítettek, valamint nagyjából a Békéscsaba-Balaton széles sávjában volt a legmelegebb a hajnal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)