Operatív Törzs: A segítségnyújtás a hétvégén is folyamatos, nincs elzárt település az országban

A hétvégén is folyamatos a segítségnyújtás – közölte vasárnap az Operatív Törzs az MTI-vel.

Kiemelték, a meteorológiai előrejelzések szerint helyenként ködös, az ország északkeleti részén mínusz 15, akár mínusz 20 Celsius-fokos hideg idő várható, a tűzifa kiszállítása folyamatos, szombaton 322 helyszínre jutott tüzelő.

Elzárt település nincs az országban, útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben

– írták a közleményben.

A közleményben az Operatív Törzs továbbra is mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívó számot. Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg. Figyelni kell az idős, beteg, egyedül élő ismerősökre, rokonokra, szomszédokra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is.

A közleményben részletezték, hogy

szombaton 322 helyszínre jutott összesen 581 köbméter tüzelő, 273 tűzoltó a rászorulóknak szállított tűzifa feldarabolását végezte, 394 katona, rendőr és polgárőr 159 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. A rendőrséget 151 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 27 személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2182 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 650 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 28 embert kellett figyelmeztetni. A mentőszolgálat 3714 esethez vonult szombaton.

A tájékoztatás szerint a hulladékszállításban a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintően vannak helyenként elmaradások. A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. Szombaton a közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 72 munkagép dolgozott, a síkosságmentesítéshez 59 616 tonna útszóró só, és 2 185 608 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A légiközlekedés zavartalan, a Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre – írták a közleményben.

A kiemelt kép forrása: Facebook